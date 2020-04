Helene Fischer: Einfach furchtbar – jetzt kommt raus, dass sie...

Traurige Nachrichten für Helene Fischer! Denn auch an der Schlagerkönigin zieht das Coronavirus, oder besser gesagt dessen Auswirkungen, nicht vorbei, ohne Spuren zu hinterlassen. Es hat jetzt auch die Sängerin erwischt.

Sie muss nun wegen des Virus Konsequenzen ziehen. Das bedeutet: Helene Fischer muss ihr groß angekündigtes Comeback sausen zu lassen. Doch das ist noch längst nicht alles.

Helene Fischer muss allem Anschein nach jetzt auch noch eine weitaus schlimmere Maßnahme ergreifen.

Helene Fischer: Einfach furchtbar – jetzt kommt raus, dass...

Denn durch die derzeitige Lage ist sich auch die Crew ihrer Jobs nicht sicher. Vor allem ihre Tänzer und Akrobaten, die dem berühmten „Cirque du Soleil“ angehören und mit Helene Fischer im Jahr 2018 auf großer Arenatour waren, bangen aktuell.

Auch Helene Fischer spürt bei ihren geplanten Shows die Auswirkungen des Coronavirus. Foto: imago images

Denn der wohl berühmteste Akrobatik-Zirkus der Welt musste laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes 95 Prozent der Angestellten wegen Corona entlassen. Das berichtet die Schweizer Illustrierte. Und erklärt auch, dass lediglich 259 „Cirque du Soleil“-Künstler momentan noch angestellt bleiben dürfen.

-------------------------

Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene Fischer zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands

Ihre Alben Best of Helene Fischer, Farbenspiel und Weihnachten gehören zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland

Helene Fischer war jahrelang mit Florian Silbereisen zusammen

Ende 2018 trennte sich das Traumpaar des deutschen Schlagers

Kurze Zeit später machte Helene Fischer ihre Beziehung mit Akrobat Thomas Seitel öffentlich

Noch ist nicht klar, wann das nächste Album von Helene Fischer erscheint

-------------------------

Helene Fischer sollte eigentlich am 4. April ihr seit langem wieder erstes Comeback-Konzert in Österreich geben. Doch daraus wird vorerst nichts. Über Facebook ließ der Veranstalter Helenes Fans nun aber wissen: „Für das ursprünglich im April geplante Konzert von Helene Fischer in Bad Hofgastein, wird es mit ziemlicher Sicherheit einen Nachholtermin geben!“

Nachholtermin für Comeback noch nicht da

Wie schnell die neuen Pläne voranschreiten, weiß man seitens des Veranstalters aber noch nicht. „Es entwickelt sich aber alles positiv und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir euch bald mehr verraten können“, so der Veranstalter weiter.

Eien Frage aber bleibt weiterhin offen: Werden das Helenes „Cirque du Soleil“-Tänzer wohl auch sagen können…?