Helene Fischer bringt CD auf den Markt: Fans sind stinksauer

Für die Fans von Helene Fischer könnte das Jahr 2020 doch noch eine gute Wendung nehmen. Denn jetzt dringt eine Nachricht ans Licht, die viele erfreuen dürfte. Oder etwa doch nicht?

Keine Konzerte, keine Weihnachtsshow, keine neuen Songs. Das Jahr 2020 war für „Helene Fischer“-Fans eines zum Vergessen. Doch nun teilt das Team der 36-jährigen eine Nachricht bei Facebook, die zumindest ein kleines Lächeln auf die Münder der geplagten Schlagerfans zaubern dürfte.

Helene Fischer bringt neue CD auf den Markt

„Für alle Fans der „Helene Fischer Show“ haben wir eine kleine Überraschung. Es hat sich ja bereits herumgesprochen, dass ZDF, ORF und SRF am ersten Weihnachtstag um 20:15 Uhr eine Spezialausgabe unter dem Motto „Meine schönsten Momente“ zeigen werden. Und das Beste: „Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente Vol. 1“ gibt es jetzt auch für zu Hause: 40 persönlich von Helene Fischer ausgewählte Songs, versammelt auf einem exklusiven Doppelalbum (2CD, 24-seitiges Booklet) mit einmaligen Duetten, Klassikern, Megahits und jeder Menge Gänsehautmomenten. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich eine DVD bzw. Blu-ray mit allen Performances der CD sowie ein liebevoll gestaltetes 60-seitiges Fotobuch“, heißt es da.

Helene Fischer: Ihr neues Album sorgt auch für Wut

Doch die Nachricht sorgt nicht nur für Jubelstürme bei den Fans. So kritisieren einige, dass es sich dabei nur um Geldmacherei zum Weihnachtsgeschäft handele.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

„Eine Ewigkeit keine Fanarbeit und kein Lebenszeichen und nun die CD herausbringen mit alten Auftritten, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Ich habe für den Moment das Interesse verloren“, schreibt beispielsweise ein Follower der Sängerin. Während ein anderer anfügt: „Statt ständigen Wiederholungen oder altem Kram wäre das lange versprochene Album mal was für die Fans. Gerade jetzt in der Zeit.“

Und auch ein weiblicher Fan ist sauer. „Kein Wort zu den Fans, aber Kohle machen wollen“, schreibt sie bei Instagram. Viele Fans sehen das jedoch nicht so eng. So sammelte der Post über 12.000 Likes in den letzten 13 Stunden.

Zuletzt schwärmte auch dieser Superstar in den höchsten Tönen von der Schlagerqueen. Was er sagte, findest du hier.