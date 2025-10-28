Helene Fischer: DIESER Auftritt war die Hölle

Wenn am Dienstagabend (28. Oktober 2025) Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aufeinandertreffen, wird es das erste Pokalspiel der beiden Traditionsclubs seit dem Aufeinandertreffen im Finale von 2017 sein. In dem umkämpften Spiel in Berlin konnte sich am Ende der BVB durchsetzen. 2:1 gewann die Borussia aus Dortmund. Mehr noch als die Tore von Ousmane Dembélé, Ante Rebić und Pierre-Emerick Aubameyang blieb jedoch die Halbzeitshow von Helene Fischer in Erinnerung.

Es war ein Experiment des DFB. Ähnlich wie beim legendären Superbowl in den USA, wollte man den Fans in der 15-minütigen Pause etwas bieten. Doch die Darbietung von Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer wurde zum Höllen-Auftritt.

Helene Fischers Höllenauftritt in Berlin

Denn das Medley ihrer Megahits „Atemlos durch die Nacht“ und „Herzbeben“ wurde von den Fans beider Lager nicht unbedingt euphorisch angenommen. Im Gegenteil. Das Pfeifkonzert im Stadion war derart ohrenbetäubend, dass die Fans vor Ort vom Gesang Helene Fischers nur wenig gehört haben dürften.

Helene Fischer sang in der Halbzeit des DFB-Pokalfinales. Foto: imago/ActionPictures

Im TV jedoch war die Sängerin gut zu hören. Vorwürfe, man habe den Stadionton heruntergeregelt, kommentierte die ARD gegenüber der „Bild“ mit den Worten: „Es wurde nichts am Ton verändert. Es ist aber klar, dass man das Mikrofon der Sängerin bei einem Auftritt hört. Deshalb ist das im TV deutlicher zu hören, als die Hintergrundgeräusche.“

Was machte Helene in Berlin?

Bei Sky zeigte man das Debakel der Helene Fischer erst gar nicht komplett, schaltete zwischenzeitlich in die Werbung. Für Helene Fischer dürfte der Auftritt im Berliner Olympiastadion wohl zu den unangenehmeren ihrer beispiellosen Karriere gezählt haben.

Eines ist aber klar: Wenn am Dienstagabend der Ball in Frankfurt rollt, wird die Sängerin nicht auftreten. Dagegen sah man die Schlagerkönigin am Sonntag wieder in Berlin. Was Helene Fischer in der Hauptstadt zu tun hatte, kannst du hier nachlesen.