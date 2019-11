Helene Fischer: Böse Anschuldigung! „Wenn man davon ausgeht...“

Darauf hatten Millionen Fans gewartet: Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder vereint. Bei der ARD-Show „Schlagerboom“ in Dortmund stand das Ex-Pärchen zum ersten Mal nach der Trennung wieder gemeinsam auf der Bühne. Und die Schlager-Queen rührte ihren Ex-Partner zu Tränen. Doch war das alles nur gespielt?

Die Tränen kullerten bei Silbereisen, als er Helene Fischer überraschend auf der Bühne sah. Viele Zuschauer und Schlager-Fans fragen sich nun, ob das Friede-Freude-Eierkuchen-Gehabe nur gespielt war? War es etwa ein großer PR-Gag?

Helene Fischer: Böse Anschuldigung nach „Schlagerboom“

Promi-Expertin Patricia Riekel ist sich aber sicher: Das war keine Show, das war echt. „Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das für Florian Silbereisen eine totale Überraschung war“, sagt sie dem Focus.

Viele Tränen beim Wiedersehen von Helene Fischer und Florian Silbereisen in Dortmund. Foto: dpa

Und fügt hinzu: „Ich bin mir 100 Prozent sicher, dass er außer sich war, als Helene Fischer auf die Bühne kam. Das kann man nicht spielen.“ Sie selbst habe ihn schon in einem Überraschungsmoment so erlebt und schätzt es deshalb so real ein.

Ein anderer Medien-Profi, Ferris Bühler, ist da kritischer. „Denn wenn man davon ausgeht, dass sie im kommenden Jahr wieder voll präsent sein will, muss sie jetzt beginnen, ihren Auftritt möglichst sympathisch zu gestalten“, ordnet er den Auftritt der blonden Schlagersängerin ein. Sehr böse Anschuldigungen gegen die Sängerin.

Wollte Helene Fischer ihren Auftritt nur möglichst sympathisch gestalten?

Deshalb sei der Auftritt strategisch ziemlich schlau durchdacht worden, sagt er dem Online-Portal. Um die Herzen der Fans zurückzugewinnen, nachdem sie im Dezember für das Aus des Schlagertraumpaares sorgte und ihre Beziehung mit Thomas Seitel verkündete.

Seiner Meinung nach auffällig war, dass der 38-jährige Schlagerstar schon vorher in der ARD-Show betonte, dass seine Ex nicht kommen würde. „Ich denke zumindest, dass er gewusst hat, dass sie im Gespräch war, weil er mit ihrem Auftritt auch ok sein muss“, so Bühler gegenüber Focus. Doch felsenfest überzeugt ist der Promi-Profi von der Echtheit der Tränen. „Da sind viele Emotionen dabei. Da weint man schnell mal.“ >>> hier geht's zum Live-Ticker zum Nachlesen

Jetzt können sich die Zuschauer weiter fragen, ob diese Tränen nun echt waren oder gespielt. Aber wie heißt es so schön? Tränen lügen nicht. Kurz nach dem „ Schlagerboom“ meldete sich Silbereisen noch in einem Facebook-Video zu Wort. Ob da noch Gefühle für Helene Fischer im Spiel sind? Mehr dazu erfährst du hier>>>. (js)