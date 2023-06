Helene Fischer verrät auf Konzertbühne ein Geheimnis – damit hätte wohl keiner gerechnet

Ein Konzert jagt das nächste: Helene Fischer ist aktuell auf großer Deutschland-Tour. Dabei besucht der Schlagerstar bis Oktober 2023 zahlreiche Städte und bespielt diese teils mehrfach. Gemeinsam mit dem „Cirque du Soleil“ sorgt Helene, neben der gesanglichen Komponente, auch noch mit Akrobatik für Begeisterung unter den Fans.

Von Berlin bis Mannheim: Die Fans von Helene Fischer reißen sich um die begehrten Tickets, um die Schlagerkönigin einmal live sehen zu können und ihre Lieder zu feiern. Einige von ihnen kommen sogar mit Geschenken oder basteln Plakate für die 38-Jährige. Der Schlagerstar nimmt sich schließlich auch immer Zeit, die Botschaften zu lesen. Bei einem ihrer Konzerte hat ein Fan eine durchaus außergewöhnliche Frage an sie.

Helene Fischer entdeckt Plakat mit skurriler Frage

Kaum ein anderer Star ist die Nähe zu den Fans so wichtig wie Helene Fischer. Bei ihren Auftritten nimmt sie sich stets Zeit für Fotos, Plakate oder holt sogar Leute auf die Bühne. Eine der Sachen, die ihre Anhänger so an ihr schätzen.

In den sozialen Medien macht gerade ein Video die Runde, welches die 38-Jährige bei einem ihrer Konzerte zeigt. Zu sehen ist, wie sie ein Plakat eines Fans entdeckt und liest es laut vor: „Ich glaube, ich brauche eine Brille. Was steht da? ‚Ingwertee. Wie bereitest du ihn zu?‘ Im Ernst? Du willst wirklich wissen, wie ich meinen Ingwertee zubereite?“

Helene Fischer verrät Zubereitung

Natürlich beantwortet die Partnerin von Thomas Seitel auch diese skurrile Frage liebend gerne. Auch wenn sie im ersten Moment kurz verwirrt scheint, verrät sie tatsächlich, wie sie ihren Ingwertee zubereitet: „Das ist eigentlich ganz einfach. Du schnippelst den Ingwer klein. Die Haut kannst du dran lassen oder abmachen. Das macht jeder, wie er es möchte. Danach heiß aufkochen, ein bisschen Zitrone rein und fertig.“

Mehr News:

Für diese spontane Einlage erntet die Schlagersängerin tobenden Applaus und Jubel von ihren Fans. Einfach sympatisch die Helene.