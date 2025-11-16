Nach 20 Jahren im Geschäft: Helene Fischer wird plötzlich sehr ehrlich

Helene Fischer (41) meldet sich zurück. Größer, emotionaler und spektakulärer als jemals zuvor. 2026 feiert Deutschlands erfolgreichste Entertainerin ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Und natürlich passiert das nicht im kleinen Kreis. Sondern mit einer gigantischen 360-Grad-Show, die durch 14 Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz rollt. Am 10. Juni geht es in Dresden los. Fans dürfen sich auf das Beste aus 20 Jahren Helene Fischer freuen.

Doch bevor der große Jubel losgeht, zeigt sich Helene ungewohnt verletzlich. Die runde Zahl macht selbst ihr zu schaffen. „Die Zahl macht mir fast Angst“, sagt sie im „Bild“-Interview. „20 Jahre, das ist so viel. Aber es fühlt sich gar nicht so lange an.“

Helene Fischer: Wie alles begann

Der Startschuss für alles fiel am 14. Mai 2005. Damals trat Helene in der ARD-Show „Das Hochzeitsfest der Volksmusik“ auf, moderiert von Florian Silbereisen. Im lachsfarbenen Glitzerkleid stand die junge Künstlerin zart und voller Hoffnung auf der Bühne und sang mit Florian das Duett „Komm mit nach Varazdin“. Was dann geschah, ist deutscher Musikgeschichte längst bekannt. Das Publikum verliebte sich schlagartig in die talentierte Blondine.

Doch ihr rasanter Aufstieg war keineswegs geplant. „War nie der Typ, der gesagt hat: Ich will berühmt sein. Ich wurde nicht getrieben von diesem Wunsch. Ich fand die Bühne toll, das Spielen, das Schlüpfen in andere Rollen. Deswegen hatte ich eine Musical-Ausbildung gemacht. Aber den Ruhm hatte ich mir so nie erträumt.“

„Das war der Wendepunkt“

Der größte Knall kam 2013. Atemlos wurde zur nationalen Hymne. „Ja. Das war der Wendepunkt“, sagt sie. „Klar war ich vorher erfolgreich, aber das war der Moment, in dem ganz Deutschland mich kannte. Nicht geplant, nicht gewollt. Es passierte einfach.“ Spätestens als sie 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft am Brandenburger Tor auftrat, schoss ihre Popularität endgültig durch die Decke. „Da war das wie eine Explosion“, erinnert sie sich.

Doch all der Erfolg hatte seinen Preis. Hinter der strahlenden Powerfrau steckte oft eine sehr nervöse junge Frau, die um Fassung kämpfte. „Ich war früher gar nicht so entspannt“, gibt sie offen zu. Dabei war sie vor jedem Auftritt immer sehr aufgeregt. „Ich habe versucht, ruhig zu wirken. Aber innerlich war ich oft das komplette Gegenteil.“

Helene brauchte Pausen: „Ich habe mich oft zurückgezogen, weil ich meine Ruhe brauchte. Auch heute noch. Ich bin nicht super aktiv auf Social Media, obwohl ich es natürlich nutzen könnte. Aber ich habe gemerkt: Das ist nicht meine Stärke. Ich brauche Rückzug, um kreativ zu sein.“