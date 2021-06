Helene Fischer: Jetzt ist es endgültig – Fans können sich freuen

Was macht Helene Fischer nur? Diese Frage stellen sich ihre Fans nun schon seit einigen Wochen. Die Schlagerqueen macht sich rar in der Öffentlichkeit. Durch die Corona-Pandemie musste sie ihre Konzerte mehrfach verschieben. Und auch ihr neues Album lässt auf sich warten.

Allerdings gibt es nun einen Funken Hoffnung. Denn wie es aussieht, arbeitet Helene Fischer aktuell intensiver an neuer Musik als vielleicht angenommen.

Helene Fischer: Ihre Fans können sich freuen. Foto: imago images/POP-EYE

Helene Fischer: Jetzt ist es raus – Fans können aufatmen

Wie die „Schlagerprofis“ erfahren haben wollen, soll es bereits eine engere Auswahl an Liedern geben, die Helene Fischer auf ihr kommendes Album packt. Dazu sollen auch schon ihre Songwriter benachrichtigt worden sein, welche Lieder gute Chancen haben.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Helene musste schon zweimal ihr Konzert verschieben. Am 8. April 2022 wird sie zum ersten Mal wieder auf der Bühne stehen

Soll konkret wohl heißen: Helene Fischer wird ihre Fans wohl bald schon überraschen können.

Um wie viele Lieder es tatsächlich geht, ist nicht bekannt, aber nach so langer Zeit der Stille wird es sich die Sängerin sicher nicht nehmen lassen, mit großem Repertoire aufzufahren.

Und während ihre Fans also in naher Zukunft belohnt werden könnten, wird es für ihren Ex Florian Silbereisen dagegen bitter. Er muss diese Nachricht verkraften >>>

Musikalisch geht es im Herbst auch für Castingshow-Fans weiter. Jetzt steht auch fest, wer bei „The Voice of Germany” als neue Jurorin fungieren wird. Ein echter Hammer! Hier erfährst du, um wen es sich handelt >>> (jhe)