Helene Fischer: Hammer! Jetzt darf es endlich jeder wissen

Helene Fischer überrascht ihre Fans mit einem neuem Projekt!

Seit diesem Jahr steht Schlagerkönigin Helene Fischer wieder auf den Bühnen des Landes. Bei ihrer großen Live-Tour jagte ein Konzert das nächste. Bis Oktober 2023 spielte sie in zahlreichen Städten und feiert gemeinsam mit ihren Fans. Ein Comeback, das es in sich hatte. Nun folgt die nächste Überraschung für alle Anhänger der Schlagersängerin. Besonders Filmfans dürften sich nach dieser Ankündigung freuen.

Helene Fischer bald in Disneyfilm zu hören

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von Disney wird Helene Fischer den Abspannsong eines Films aus den Walt Disney Animation Studios singen. Zu hören gibt es das Lied „Weil der Wunsch es wert ist“ aus dem Film „WISH“, der ab dem 30. November in die deutschen Kinos kommt.

DARUM geht es in dem neuen Disneyfilm

In der Pressemitteilung von Disney wird der Inhalt des Films wie folgt beschrieben: „Die junge, aufgeweckte Asha, mit dem Herzen am rechten Fleck, lebt in dem wunderschönen Land Rosas vor der iberischen Halbinsel, das auch als ‚Königreich der Wünsche‘ bekannt ist. König Magnifico, Herrscher von Rosas, hat die verantwortungsvolle Aufgabe zu entscheiden, welche Wünsche er gewähren und wahr werden lässt.“

Weiter noch: „Als Asha einen zu mächtigen Wunsch äußert, wird er von einer kosmischen Kraft erhört – einem kleinen Stern mit grenzenloser Energie namens Star. Mit seiner Unterstützung nimmt Asha all ihren Mut zusammen, um sich gegen die Willkür von König Magnifico zu stellen und ihre Gemeinde zu retten. Eine sagenhafte Reise durch eine magische Welt voller Humor, Abenteuer und grenzenloser Freundschaft beginnt. Die legendären Walt Disney Animation Studios präsentieren mit „WISH“ ihren neuesten und einzigartig animierten Geniestreich, der zeigt, dass mutige Menschen Erstaunliches erreichen können, sobald sie sich mit der Magie der Sterne verbinden.“

Den Song gibt es ab dem 17. November überall zu hören. Und wir sind jetzt schon sicher: Die Fans werden ihn garantiert lieben.