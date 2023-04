Helene Fischer lässt Bombe platzen: Jetzt herrscht Gewissheit

Für die Fans von Schlagerkönigin Helene Fischer ist das Jahr 2023 ein ganz besonderes. Denn die Sängerin geht endlich wieder auf große Tour und klappert dabei zahlreiche Städte in Deutschland ab.

Von Hamburg, über Leipzig, bis nach Köln: Helene Fischer hat einige Termine auf der Agenda. Ihre Fans können es kaum abwarten ihr Idol wieder live auf der Bühne zu erleben und das Programm mit dem Cirque du Soleil zu sehen. Jetzt folgt ein Konzert-Update, dass ihre Fans sicherlich in Ekstase versetzen dürfte.

Helene Fischer gibt Extra-Konzert

Wie die Lanxess-Arena in einer Pressemitteilung verkündet, wird Helene Fischer über die gesetzten Termine hinaus noch einen weiteren Auftritt in Köln haben. Diese Zusatzshow wird am 29. August 2023 stattfinden und gibt denjenigen, die bislang nicht an Tickets gekommen sind eine weitere Chance.

Dadurch, dass der Start der Tour durch die Verletzung der Schlagersängerin (Der Westen berichtete) verschoben werden musste, sind auch die sieben Termine in der Lanxess-Arena nach hinten gerutscht. An folgenden Tagen wird Helene Fischer in Köln auftreten:

Freitag, 25. August 2023 Samstag, 26. August 2023 Sonntag, 27. August 2023 Dienstag, 29. August 2023 Mittwoch, 30. August 2023 Freitag, 01. September 2023 Samstag, 02. September 2023

Helene Fischer: Fans sollten schnell sein

Wer sich ein begehrtes Ticket für die Zusatz-Show sichern möchte, der sollte sich wirklich beeilen. Denn wie die Vergangenheit des Öfteren gezeigt hat, sind die Konzerte von Helene Fischer gerne mal innerhalb von wenigen Momenten restlos ausverkauft.

Ab Mittwoch, dem 5. April 2023, um 10.00 Uhr läuft der Vorverkauf für den Zusatztermin in der Lanxess-Arena in Köln. Für die Glücklichen, die eine Karte im Vorfeld ergattern konnten, tut die Verschiebung in Sachen Gültigkeit übrigens nichts zur Sache.

Mehr News:

Neulich erreicht die Schlagersängerin eine süße Botschaft. Helene Fischer zuhause kuriert, widmet ihr ein bekannter Musiker bei seinem Konzert eine kleine Liebeserklärung.