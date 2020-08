Helene Fischer: Große Fan-Hoffnungen zerplatzt – „Es ist unvorstellbar ...“

Lange haben die Fans von Helene Fischer nichts mehr von ihrer Lieblings-Sängerin gehört. Klar, zuerst wollte sich die Schlagerkönigin eine Auszeit nehmen. Helene Fischer hatte zahlreiche Konzerte gespielt, jahrelang durchgepowert. Ein Kraftakt, der wohl an niemandem spurlos verübergegangen wäre.

Doch in diesem Jahr sollte es für Helene Fischer wieder los gehen – eigentlich. Gleich zwei Konzerte waren geplant. Das nährte bei Fans natürlich auch die Hoffnung, dass bereits im nächsten Jahr vielleicht eine große Tour stattfinden würde. Doch es scheint, als würde der Traum der „Helene Fischer“-Anhänger platzen wie ein Luftballon.

Macht Corona dem Schlagerstar jetzt einen Strich durch die Rechnung?

Helene Fischer: Harte Zeiten für Fans der Schlagersängerin!

Es ist eine harte Leidenszeit für die „Helene Fischer“-Fans. Und die könnte sogar noch länger andauern. Auch wenn es zwischenzeitlich gute Nachrichten gab.

Helene Fischer hofft auf ihr Comeback. Foto: imago images/CHROMORANGE

So gab der Veranstalter des „Helene Fischer“-Konzertes in Österreich bekannt, dass ihr wegen der Corona-Krise abgesagtes Konzert aus dem Jahr 2020 in Bad Hofgaststein bereits am 26. März 2021 nachgeholt werden würde

Insider packt aus

Wird es nun etwa mehr „Helene Fischer“-Konzerte im kommenden Jahr geben? Wenn man einem Insider der Konzert-Branche glaubt, eher nicht. So sagte Ole Hertel, der General Manager der Berliner Mercedes-Benz-Arena, dass große Konzerte eher die Seltenheit sein werden.

Helene Fischer: Ihre Alben

„Von hier bis unendlich“ (2006)

„So nah wie du“ (2007)

„Zaubermond“ (2008)

„So wie ich bin“ (2009)

„Für einen Tag“ (2011)

„Farbenspiel“ (2013

„Helene Fischer“ (2017)

Der „Bild“ verriet Hertel: „Es ist unvorstellbar, eine Helene-Fischer-Produktion auf die Beine zu stellen und nur ein Viertel der Ticketeinnahmen wegen des Corona-Abstands einzunehmen.“

Helene Fischer: Diese Chancen haben Fans noch, ihre Schlagerkönigin live zu sehen

Das sind natürlich schlechte Nachrichten für die Fans, die hofften, ihre Schlagerkönigin im kommenden Jahr wiederzusehen. Doch noch haben sie ja eine Chance. So ist das Konzert in Bad Hofgaststein noch nicht komplett ausverkauft. Es gibt noch Tickets.

Zudem ist auch die Weihnachtsshow von Helene Fischer, die das ZDF traditionell im Dezember aufzeichnet, bislang noch nicht abgesagt. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

In jüngster Zeit wuchs zudem eine ganz andere Hoffnung bei den Fans von Helene Fischer. Wird die Schlagerkönigin etwa..?

Das ist Helene Fischer:

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten

2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen

2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos“ und „Achterbahn“

Sie wurden millionenfach auf Youtube gestreamt

Kein Comeback bei Florian Silbereisen

Helene Fischer: So möchten die Fans ihre Schlagerkönigin wieder sehen. Foto: imago images

Zahlreiche Anhänger von Helene Fischer hatten bis zuletzt darauf gehofft, dass sie vielleicht bei der Show "Schlager, Stars und Sterne" auftreten wird, doch daraus wurde nichts. Bei der Show von Florian Silbereisen war zwar einiges los und auch der Song „Atemlos“ wurde performt, allerdings nicht von Helene Fischer. Alles zu "Schlager, Stars und Sterne" findest hier!

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik" in der ARD

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennte sich das Paar

Lange galten Helene Fischer und Florian Silbereisen als DAS Schlager-Traumpaar. (Archivbild) Foto: imago images / CHROMORANGE

