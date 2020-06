Helene Fischer gesteht vor der Kamera: „Ich bin...“

View this post on Instagram

Ihr Lieben, ich habe mich in diesem Jahr einige Male sehr persönlich zu Wort gemeldet - aus den verschiedensten Gründen. Aber eine Sache war immer gleich: es kam von Herzen. So auch dieses Mal, denn ich wünsche euch von Herzen ein wunderschönes Fest der Liebe mit vielen schönen Momenten im Kreis eurer Liebsten. L(i)ebt die Liebe - denn sie wird mehr, wenn man sie teilt. Besinnliche Feiertage euch allen 🙏🏻🌟 Frohe Weihnachten! Eure Helene #froheWeihnachten #FestderLiebe #OhTannenbaum #vielzuvielEssen #Familienprogramm #helenefischer • 📷: @kristianschuller