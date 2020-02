Helene Fischer: Dieser Promi schießt gegen die Sängerin – „Nuttig, aber ...“

Braunschweig. Helene Fischer hat viele Fans, nicht nur in Deutschland. Doch bei so viel Bekanntheit gibt es auch immer Kritiker. Oder Comedians, die sich über die Schlagersängerin lustig machen. Doch ob Helene Fischer da noch lachen kann?

Denn ein Comedian hat die 35-Jährige nun übel beleidigt. Atze Schöder machte auf seiner Tour mit der Show „Echte Gefühle“ in Braunschweig Halt und schreckte nicht davor zurück, über Prominente zu lästern. Das berichtet die „Braunschweiger Zeitung“ (Bezahlinhalt).

Helene Fischer: Atze Schröder mit krassen Worten

Als er über Helene Fischer spricht, fällt ihm nur das ein: „Nuttig, aber mit Niveau.“ Fiese Attacke gegen die Sängerin.

Die Musikerin zeigt sich auf der Bühne gerne knapp bekleidet. Lack und Leder, kurze Kleidchen, tiefe Ausschnitte - auf der Bühne sind die Outfits ein Markenzeichen der Ex-Freundin von Florian Silbereisen.

Comedian Atze Schröder. Foto: imago images / Revierfoto

Bereits im Sommer des vergangenen Jahres geriet ein Latex-Outfit von Helene Fischer in die Schlagzeilen, das sie 2018 bei einem Auftritt in Hamburg getragen hatte.

---------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

---------------------

+++ Helene Fischer: So viel Kohle verdient der Schlagerstar mit DIESEM Produkt +++

ZDF-Moderatorin Maja Weber fand es unpassend, verglich es mit dem Outfit von Prostituierten. Sie twitterte: „Findet ein 'Superstar' wie Helene Fischer, die sich um Fanbindung wirklich keine Sorgen machen muss, keine andere Bildsprache für die vielen Frauen auf der Bühne als die der Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichtviertel in Amsterdam?“

Findet ein „Superstar“ wie #HeleneFischer, die sich um Fanbindung wirklich keine Sorgen machen muss, keine andere Bildsprache für die vielen Frauen auf der Bühne als die der Latex-Leder-Mesh-Mode der Reeperbahn? Oder inspirierte das Rotlichtviertel in Amsterdam? #fragefürfreunde https://t.co/DvPDwSHYB4 — Maja Weber (@MajaWeber1) August 25, 2019

---------------

Weitere Promi-News:

Michael Wendler: Ex Claudia Norberg mit traurigem Geständnis – sie muss zwei Millionen Euro zahlen, weil ...

Pietro Lombardi macht es endlich offiziell – er ist ...

Top-Themen des Tages:

Kate Middleton: Geheimnis aus der Vergangenheit enthüllt! Sie und die Queen ...

DSDS-Finalistin wird von Polizei gepackt – die macht eine verbotene Entdeckung

---------------

Helene Fischer mag's privat bequem

Nach der Journalistin findet nun also auch Atze Schröder deutliche Worte für die Klamotten der Schlagersängerin auf der Bühne. Mehr zu Atze Schröders Auftritt in Braunschweig kannst du bei der „Braunschweiger Zeitung“ (Bezahlinhalt) nachlesen.

Sexy bei Auftritten, leger in der Freizeit. So mag es Helene Fischer, wie sie im Interview mit Frank Elstner in einer Folge von „Wetten, das war's ...?“ verriet. Sie sagte: „Ich trage die meiste Zeit Jeans, irgendein T-Shirt. Und wenn ich dann nach ein paar Wochen mal sage, so jetzt habe ich aber genug Pullover, Jeans und Sneakers getragen, dann trage ich auch mal einen hohen Schuh.“ (cs)