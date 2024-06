Heinz Hoenig trifft harte Entscheidung – er hat es sogar in seiner Verfügung festgehalten

Der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig ist weiterhin kritisch. Der „Das Boot„-Star liegt nach wie vor auf der Intensivstation und muss künstlich beatmet werden. Die lebensrettende Operation an der Aorta kann erst stattfinden, sobald der Fernsehstar stabil genug für einen so aufwendigen Eingriff ist.

Heinz Hoenigs Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig weicht nicht von der Seite ihres Liebsten. Auch die gemeinsamen Kinder Juliano (3) und Jianni (1) besuchen ihren erkrankten Vater regelmäßig. Doch was viele nicht wissen, der Schauspieler hat auch noch zwei erwachsene Kinder. Nun entschied sich der 72-Jährige jedoch dazu, den Kontakt zu seinem ältesten Nachwuchs abzubrechen.

Heinz Hoenig hält es nicht mehr aus

Wie es mit Heinz Hoenig weitergeht, ist nach wie vor ungewiss. In einer ersten Operation wurde die Speiseröhre des Schauspielers entfernt. Der nächste Eingriff wird an der Aorta des 72-Jährigen durchgeführt werden. Auf die Unterstützung von seinen ältesten Kindern Paula (36) und Lucas (34) kann sich der Fernsehstar jedoch nicht verlassen.

In einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ berichtet Annika Kärsten-Hoenig nun von einer drastischen Entscheidung, die ihr Ehemann vom Krankenbett aus getroffen hat. Die 39-Jährige bestätigt: „Heinz hat nun für sich ganz alleine die Entscheidung getroffen, im Moment keinen Kontakt haben zu wollen. Das hat er schriftlich in einer Verfügung unter Zeugen festgehalten.“ Diese Entscheidung wird dem Schauspieler sicherlich nicht leicht gefallen sein.

Paula habe ihren schwerkranken Vater demnach in der gesamten Zeit lediglich zwei Tage lang besucht, Lucas sei bisher gar nicht angereist. Heinz Hoenigs Ehefrau erzählt weiter: „Da sie auf Mallorca lebt, habe ich ihr gesagt, dass – wenn es mein Vater wäre – ich in den nächsten Flieger steigen würde, was sie am 7.5. tat. Sie blieb zwei Tage und ist dann wieder nach Hause geflogen.“ Lucas hätte sich nur telefonisch erst spät bei seinem Vater gemeldet.

Die Fronten sind verhärtet

Annika Kärsten-Hoenig berichtet der Zeitung „Bild“ zudem, dass das Verhältnis von Lucas und ihr schwierig sei. Der junge Mann habe ihr sogar Sprachnachrichten geschickt: „In denen er mich beleidigte, beschimpfte und mir drohte. Unter anderem (Zitat Lucas): ‚Wenn meine Mitmenschen, die mich hier kennen und mit mir hier leben, mitkriegen, was du für eine Sch** abziehst, die würden dir am liebsten eine aufs Maul hauen.‘ Auch seinem Vater galten ein paar Worte, die für mich unfassbar sind!“

Auf den sicherlich vorangegangenen familiären Konflikt geht Annika Kärsten-Hoenig nicht weiter ein. Die Fronten scheinen verhärtet zu sein, eine Versöhnung ist in weite Ferne gerückt. Heinz Hoenig hat sich infolgedessen vom Krankenbett aus dazu entschieden, dass er keinen Kontakt zu seinen ältesten Kindern haben möchte.

Wie sich Heinz Hoenigs Gesundheitszustand entwickelt und wann die zweite Operation stattfinden kann, bleibt abzuwarten. Seine Ehefrau wird die Fans des Schauspielers sicherlich auch weiterhin auf dem neusten Stand halten.