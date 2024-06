Heinz Hönig: Ehefrau offenbart bitteren Streit – „Habe Kontakt eingestellt“

Hinter Heinz Hoenig liegen schwere Wochen. Zuletzt beherrschte der kritische Gesundheitszustand des 72-Jährigen die Medien. Denn eine bakterielle Infektion griff bei dem TV-Star zunächst die Aorta an, sorgte dann für ein Loch in seiner Speiseröhre. Hoenig lag vorerst im Koma, der weitere Verlauf seiner Behandlungsoptionen war lange Zeit ungewiss.

Doch neben der körperlichen Verfassung des Schauspielers rückt nun ein weiteres Drama in den Vordergrund – es geht um Hoenigs Kinder.

Heinz Hoenig auf dem Weg der Besserung

Seit fast zwei Monaten liegt Heinz Hoenig nun auf der Intensivstation in einer Berliner Klinik. Ehefrau Annika kümmert sich in diesen Stunden liebevoll um ihren Mann, gibt immer wieder Auskunft um seinen Zustand. In einer ersten aufwendigen Operation wurde dann die Speiseröhre des Schauspielers entfernt, danach musste er erneut in ein künstliches Koma versetzt werden. Auch wenn ihm immer noch eine weitere OP an der Aorta bevorsteht, befindet sich der „Das Boot“-Darsteller auf dem Weg der Besserung.

Kraft schenken ihm in dieser Zeit besonders seine Partnerin und ihre gemeinsamen Kinder, der dreijährige Juliano und der einjährige und Jianni. Heinz Hoenig brachte in die Beziehung ebenfalls zwei erwachsene Kinder mit, Paula (36) und Lucas Hoenig (34). Zwischen den Familienmitgliedern herrscht allerdings dicke Luft, wie Ehefrau Annika aus dem Krankenhaus berichtet.

Heinz Hoenig: Familiendrama mit ältesten Kindern

Als ihr Mann vor fast 60 Tagen in die Klinik geflogen wurde, habe Annika Paula sofort über den kritischen Gesundheitszustand ihres Vaters informiert. Mit der Bitte, ihrem Bruder, zu dem die Ehefrau Hoenigs den Kontakt 2021 eingestellt hat, Bescheid zu geben. „Paula kam am 7. Mai für zwei Tage nach Berlin“, berichtet Annika gegenüber „Bild.“

+++Krankenkasse: Nach Heinz Hönig – Schauspieler muss OP-Spenden sammeln+++

Danach stand die Partnerin des Schauspielers regelmäßig im Austausch mit seiner ältesten Tochter, brachte jedoch ihre Enttäuschung zum Ausdruck, nicht genug Unterstützung von ihr zu erfahren. Hoenigs Sohn Lucas habe sich währenddessen bis zum 14. Juni nicht persönlich bei seinem Vater gemeldet, wie Annika weiter auspackt.

Eine traurige Gewissheit für Heinz, der jetzt eine folgenschwere Konsequenz zieht. Er bricht vorläufig den Kontakt zu Lucas ab. Doch der nimmt die Entscheidung seines Vaters so gar nicht gelassen hin.

Heinz Hoenigs Sohn Lucas kann den Kontaktabbruch seines Vaters nicht nachvollziehen, wurde daraufhin beleidigend seiner Familie gegenüber. „Lucas hat als Reaktion weitere Sprachnachrichten geschickt. In denen er mich beleidigte, beschimpfte und mir drohte“, offenbart Annika.

Für die Ehefrau des Schauspielers ist es deshalb umso wichtiger, gerade jetzt an der Seite ihres Mannes stark zu bleiben: „Ich jedenfalls war, bin und bleibe stets an Heinz seiner Seite! Ohne Erwartungen. Bedingungslos. Weil es Liebe ist!“