Heinz Hoenig: Schlimme Nachrichten – „Es ist eine Komplikation dazugekommen“

„Eigentlich wollte jetzt hier bei mir in der Sendung Annika Hoenig sein, und wollte über ihren Mann sprechen, und darüber, wie es ihm geht. Aber dann hat sich in den vergangenen Stunden einiges ereignet, schreckliche Nachrichten, trotzdem hat sie sich entschieden, schweren Herzens, gleich bei uns ein paar Dinge zu erklären. Zu Anfeindungen im Netz, aber auch dazu, wie es ihrem Mann wirklich geht.“ So moderierte Mareile Höppner am Sonntagabend den Beitrag zu Annika und Heinz Hoenig bei „Stern TV am Sonntag“ an.

++ Heinz Hoenig im Netz für tot erklärt: Management dementiert sofort ++

Was dann folgt, sind wirklich schlimme Nachrichten. Demnach hätten die Ärzte Annika Hoenig in der Nacht auf Samstag mitgeteilt, dass sich der Zustand von Heinz Hoenig „plötzlich verschlechtert“ habe.

Die Frau von Heinz Hoenig spricht bei „Stern TV am Sonntag“

„Heute geht es dem Heinz den Umständen entsprechend gut, wobei gut immer Auslegungssache ist. Das Schwierige allgemein ist in den letzten 13 Wochen dieses Auf und Ab. Es ist halt eine Achterbahnfahrt. Und wenn man dann wieder so ein paar Tage hatte, wo man den Eindruck hat, es geht vorwärts, dann kommt wieder irgendwas, was dich erstmal nach hinten wirft. Das muss man dann mental auch erstmal schlucken, und erstmal wieder damit klar kommen. Wichtig ist einfach, dass uns das mental nicht zurückwirft. Dass wir sagen: Okay, es ist wieder eine neue Situation entstanden, es ist eine Komplikation dazugekommen, aber wir geben nicht auf, wir nehmen es an, und versuchen auch jetzt, aus dieser Situation wieder das Beste zu machen“, so Annika Hoenig.

++ Heinz Hoenig trifft harte Entscheidung – er hat es sogar in seiner Verfügung festgehalten ++

Das große Problem sei gerade die Beatmung. Hoenig müsse nach der langen Beatmungszeit von eben jener entwöhnt werden. „Das ist nicht so einfach, aber er kämpft sich da jeden Tag durch“, so Hoenigs Frau.

Auch über die falsche Todesmeldung, die vor wenigen Tagen im Netz veröffentlicht wurde, spricht Annika Hoenig. „Da ist definitiv eine Grenze überschritten worden. Es ist nicht einfach ein Gegenstand, über den ich schreibe, er ist ein Mensch. Er hat eine Familie, Freunde, Bekannte… ganz viele Fans haben mir geschrieben. Das geht nicht. Also absolut verachtenswert“, so die Frau des Schauspielers.