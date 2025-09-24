Heinz Hoenig wird 74: Annika macht ihm das schönste Geschenk

Es grenzt an ein Wunder. Heinz Hoenig feiert am 24. September seinen 74. Geburtstag. Noch vor Monaten war nicht sicher, ob er diesen Tag erlebt. Koma, Intensivstation, Wiederbelebung. Ganze 143 Tage kämpfte der Schauspieler in der Klinik ums Überleben. Jetzt ist er zurück. Und Ehefrau Annika zeigt ihm auf ganz besondere Weise ihre Liebe.

Sie schreibt ihm einen rührenden Brief. Veröffentlicht in „Bild“. In der Zeitung, die er jeden Morgen liest. Heinz hatte keine Ahnung, was ihn erwartet. „Dass du diesen Tag erleben wirst, war vor einigen Monaten nicht denkbar“, schreibt Annika. Ehrliche Worte. Und ein Rückblick auf die härtesten Stunden.

Heinz Hoenig bekommt rührende Liebeserklärung

Annika erinnert an Nächte ohne Schlaf: „Wir standen vor großen Entscheidungen und haben uns und unserem Bauchgefühl vertraut. Wie immer! Doch das bedeutete Nächte, in denen ich schlaflos über dich gewacht und gehofft habe, dass du noch atmest. Gebetet, dass du morgens wieder aufwachst und ich dich nicht verliere.“

Doch auch die Liebe. „Doch auch wenn ich in der Stille laut geweint habe, hat mir eins stets Mut und Halt gegeben: Dein Herz. Dein Wille. Deine unbändige Kraft, niemals aufzugeben.“ Dabei lernte Annika ihren Heinz ganz neu kennen. „Als Kämpfer, Ehemann und Mensch, den ich mehr liebe, als Worte je ausdrücken könnten.“

Auch die Kinder sind stolz. Juliano, Jianni und Tochter Juane sehen in Heinz einen Helden. Heute steht er fast wieder da wie früher. „Der wieder alleine atmen und selbstständig gehen kann. Der wieder lebt und liebt.“

Im April 2024 erhielt Hoenig einen Stent. Danach folgte das Drama. Herzstillstand, Koma, Krankenhausmarathon. Eventuell steht noch eine weitere OP an der Aorta an. Über seinen aktuellen Zustand sagt Annika zu „Bild“: „Heinz geht es den Umständen wirklich sehr gut. Seine Physis hat sich unglaublich verbessert.“