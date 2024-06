Heinz Hoenig: Ehefrau Annika bekam Anruf aus der Klinik – dann ging es ganz schnell

Seit fast zwei Monaten liegt Heinz Hoenig nun auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses. Eine bakterielle Infektion hat die Speiseröhre und die Aorta des „Das Boot“-Stars beschädigt. In einer ersten aufwendigen Operation wurde dann die Speiseröhre des Schauspielers entfernt, danach musste er erneut in ein künstliches Koma versetzt werden.

Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig besucht den Fernsehstar täglich im Krankenhaus. Nun meldet sich die zweifache Mutter mit einer erfreulichen Nachricht zu Wort.

Heinz Hoenig: Diese Momente geben ihm Kraft

Um das Leben von Heinz Hoenig zu retten, muss sich der Schauspieler einer weiteren Operation an der Aorta unterziehen. Der Körper des 72-Jährigen ist jedoch stark geschwächt, weshalb der aufwendige Eingriff noch nicht stattfinden kann. Jeden Tag bangt seine Ehefrau Annika um das Leben ihres Mannes. Nun berichtet sie der Zeitung „Bild“ von einem Anruf, mit dem sie wohl kaum gerechnet hätte.

Nach den vielen Wochen auf der Intensivstation wünschte sich Heinz Hoenig nämlich sehnlichst an die frische Luft zu dürfen. Bisher war das auf Grund seiner künstlichen Beatmung jedoch nicht möglich.

Am Telefon berichteten die Klinikmitarbeiter Annika davon, dass ihr Mann nun gemeinsam mit ihr im Rollstuhl vor die Klinik geschoben werden kann. Annika eilte sofort zum Krankenhaus und auch die gemeinsamen Söhne Juliano (3) und Jianni (1) durften diesen besonderen Moment miterleben. Juliano besuchte seinen erkrankten Vater bereits öfter am Krankenbett, der kleine Jianni durfte nun zum ersten Mal mit in die Klinik.

Der kleine Junge freute sich darüber, seinen Vater zu Gesicht zu bekommen und streichelte sofort über die Hand von Heinz Hoenig. Annika teilt ein rührendes Foto mit der „Bild“, auf dem der kleine Jianni im Kinderwagen neben dem Krankenbett seines Vater sitzt. Auch für einen gemeinsamer Schnappschuss vor der Klinik war genügend Zeit.

Eine Ärztin und zwei Pfleger mussten Heinz Hoenig bei seinem Ausflug an die frische Luft begleiten. Dieser gemeinsame Moment mit seiner Familie wird dem Schauspieler sicherlich viel Kraft für die anstehende Operation gegeben haben.