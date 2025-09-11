Skurriles Video von Heino – es gleicht einem Fiebertraum

Was hat sich Heino dabei nur gedacht? Der Kult-Sänger (85) legt nach seinem Trink-Sommerhit „Ein kleines Gläschen“ noch einen drauf… Diesmal mit „Holla die Waldfee“. Doch statt Gläsern voller Alkohol geht es diesmal um Pilze – um psychoaktive Pilze!

Und als wäre das nicht schon irre genug, liefert Heino gleich das passende Video auf Instagram dazu. Wer glaubt, er sieht einen Fiebertraum, liegt vielleicht nicht falsch.

Heino spricht Klartext

Trash-Queen Claudia Obert (62) mimt darin Rotkäppchen. Im Wald stolpert sie über eine Wiese voller Pilze, und beißt gleich mal in einen Fliegenpilz. Schon verwandelt sich die Szenerie in ein knallbuntes Märchen voller Halluzinationen. Statt des bösen Wolfs trifft sie auf Heino. Gemeinsam besuchen sie die Großmutter, die aussieht wie Ex-Kanzlerin Angela Merkel (71). Nur dass Merkel hier keinen politischen Kurs vorgibt, sondern entspannt einen dicken Joint pafft.

Dazu singt Heino im Chor: „Wie in einem Märchen schwebte sie umher. Und weil es ach so schön war, aß sie dann noch mehr.“ Doch verherrlicht er hier etwa Drogen? Heino winkt im Gespräch mit „Bild“ ab: „Nein, das kann ich gar nicht, weil ich in meinem Leben nie Drogen genommen habe. Und ‚Holla die Waldfee‘ sagt man ja auch, wenn etwas nicht ganz so ernst zu nehmen ist. Oder wenn einem etwas so richtig umhaut. Insofern ist mein Song besser als jeder Drogen-Trip.“

Auch Claudia Obert lacht die Kritik weg: „Ich war eher high durch den Gesang von Heino, nicht durch den Pilz!“

Dennoch ist Vorsicht geboten! Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung kann der Fliegenpilz Halluzinationen, Muskelzuckungen und im schlimmsten Fall Vergiftungen auslösen. Alles andere als spaßig, auch wenn Heinos Video genau so wirkt.

Am Freitag (12.09) erscheint der Heinos Song samt Video.