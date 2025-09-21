Heino nach seinen Auftritten auf Mallorca: „Bin jetzt auf dem Trip für junge Leute“

Er war in diesem Jahr eines der Highlights im Partytempel auf Mallorca: Auf insgesamt sechs Auftritte im Bierkönig blickt Heino 2025 zurück. Wo früher Schunkelei und Rotwein waren, sind heute Fußballtrikots und Bierkrüge. Und der 86-Jährige liebt es, verrät er uns im Interview.

Im Rahmen der Podcastaufnahme „Das 17. Sommerland“ mit und von Ingo Wohlfeil konnte unsere Redaktion mit Heino sprechen und mit ihm eine erste Bilanz für die diesjährige Sommersaison ziehen. Sein Fazit: Zwei neue Songs, Menschen aller Altersklassen und jede Menge Selfies.

Heino auf Mallorca: „Habe mich musikalisch verändert“

Es sind goldene Zeiten für das Schlager-Urgestein, das gegen 21:30 Uhr am Samstagabend (20. September) die Bühne des Bierkönigs auf Mallorca betritt. In der ersten Reihe stehen seine Fans, etwas weiter hinten mischen sich auch andere Besucher ins Getümmel. Als Heino kommt, fängt die Menge an zu jubeln. Wenn man nicht wüsste, dass gerade ein 86-Jähriger die Bühne betritt, könnte der Applaus an diesem Abend auch für Calvin Kleinen oder Sido sein.

Heino am Ballermann? Damit hatten wir wohl alle nicht mehr gerechnet, aber es passt. Mit seinen neuen Songs „Ein Gläschen am Morgen“ und „Holla die Waldfee“ fügt der Sänger sich gekonnt in das Bild der Partyszene ein. Und alle lieben es, egal ob jung oder alt. „Letztens war eine 93-jährige Dame hier im Bierkönig, um mich zu sehen“, erzählt uns Heino. Er freut sich aber auch über die jungen Gäste.

„Ich bin jetzt auf einem Trip für junge Leute“, erklärt er uns weiter. „Damit spreche ich ein noch größeres Publikum an. Mich interessieren junge Menschen und welche Musik sie hier begeistert. Und das macht richtig Spaß.“ Das merkt man, die Schlagerikone spielt an diesem Abend gut eine Stunde und alle singen bis zum letzten Song mit.

Heino im Bierkönig auf Mallorca Foto: Nina Peters

„Früher war das nicht mein Ding“

Wer sich noch erinnern kann: Heino war schon mal am Ballermann. Allerdings ist dieser Auftritt im Oberbayern schon einige Jahrzehnte her. 1988 trat der „Blau blüht der Enzian“-Sänger an der Partymeile zum ersten – und für eine lange Zeit zum letzten Mal – auf. Heino erzählt uns: „Ich habe damals nur ausgeholfen, weil Roy Black krank geworden ist.“ Er wurde danach immer wieder angefragt, weitere Auftritte an der Playa kamen für ihn damals aber nicht infrage. „Früher war das nicht mein Ding.“

Jetzt, über 30 Jahre später, scheint es total sein Ding zu sein. Als wäre er nie woanders gewesen, rockt Heino souverän die Bühne des „Wohnzimmers auf Mallorca“. Die Stimmung habe sich trotz drei Jahrzehnten nicht verändert, die Fans lieben ihren Heino – egal ob auf den heimischen Bühnen oder eben unter Palmen. Eine Sache bringt den Mann mit der Sonnenbrille allerdings zum Schmunzeln: „Früher habe ich Unterschriften verteilt, heute wollen alle nur noch Selfies machen.“ Manche Dinge ändern sich eben doch.