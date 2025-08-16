Er kassiert Millionen: Heino macht noch mal richtig Kasse

Er ist 86 und noch lange nicht müde. Schlager-Ikone Heino lässt es krachen. Mit Veranstalter Joseph Thomann hat er einen neuen Mega-Deal unterschrieben: 80 Konzerte. Weitere 20 sollen folgen. Das Ganze unter dem Titel „Made in Germany“.

Das Beste? Für jeden Auftritt soll Heino laut „Bild“-Informationen eine fette Garantie-Summe bekommen. 20.000 Euro pro Abend. Egal, ob das Konzert Gewinn bringt oder nicht. Macht satte 1,6 Millionen Euro. Und damit nicht genug: Schon jetzt laufen Verhandlungen über Zusatz-Shows.

Heino im Geld-Regen

Was macht Heino mit dem ganzen Geld? „Um Geldangelegenheiten kümmert sich mein Manager Helmut Werner, er verhandelt alles und hatte die Idee zur ,Made in Germany‘-Tournee. Ihm und seiner kleinen Familie, die ja auch meine Familie geworden ist, gehört alles“, erklärt er im Gespräch mit „Bild“.

+++ ProSieben: Bald ist es soweit! DIESE Show feiert Premiere +++

Seit dem Tod seiner Frau Hannelore (†82) lebt Heino nicht allein in seinem Haus in Kitzbühel. Mit dabei sind Manager Helmut, dessen Frau Nicole (35) und der kleine Lennie, bald zwei Jahre alt. Heino rührt: „Das Geld wandert alles in einen Topf. Mir ist wichtig, dass meine Wahl-Familie abgesichert ist. Ich denke dabei besonders an die Zukunft des kleinen Lennie, der für mich wie ein leiblicher Enkel ist.“

Mega-Tour, Mega-Gage

Doch sind 80 Konzerte mit 86 nicht ein Risiko? Veranstalter Thomann lacht: „Nein. Heino ist auch mit 86 noch außergewöhnlich fit. Seine Stimme hat nichts an Kraft verloren. Konzerte sind für ihn wie Urlaub und sie scheinen ihn überhaupt nicht anzustrengen.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und Heino selbst? „Ich habe immer noch Heißhunger auf die Bühne und bin dankbar, dass mich in meinem Alter nach wie vor so viele Menschen sehen wollen. Dass es dafür noch gutes Geld gibt, freut mich natürlich.“

Neben der Tour füllt Heino sein Konto weiter. Ballermann-Auftritte: 150.000 Euro. Firmen-Events: 38.000 Euro für 45 Minuten. Ein Platten-Deal brachte ihm laut der Boulevard-Zeitung dieses Jahr 75.000 Euro. Dazu ein TV-Vertrag für 2026 über 150.000 Euro.

Und: Im September kommt seine eigene Pralinen-Linie auf den Markt. Dafür gibt’s wieder fast sechsstellige Einnahmen.