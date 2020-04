Heidi Klum: Waghalsiges GNTM-Fotoshooting – und HIER muss schon wieder gepixelt werden

Bei „Germany's Next Topmodel" (GNTM) geht es ganz schön heiß her. Erst in der vergangenen Woche mussten die Schäfchen von Heidi Klum die Hüllen fallen lassen. Doch wer jetzt gedacht hat, dass die Models damit die Freizügigkeit hinter sich lassen können, hat sich getäuscht.

Zwar haben die angehenden Models in der heutigen GNTM-Sendung etwas mehr an. Doch bei dem Shooting, das Heidi Klum sich da ausgedacht hat, muss wieder einmal gepixelt werden, was das Zeug hält.

Heidi Klum schickt GNTM-Kandidatinnen zu waghalsigem Fotoshooting

Der erfahrene GNTM-Zuschauer kennt das: Heidi Klum bringt ihre „Mädchen" immer wieder an ihre Grenzen und schickt sie noch darüber hinaus. Und die angehenden Models müssen sich allerlei Ängsten stellen. Das große Umstyling, sich nackt vor der Kamera zeigen, mit exotischen Tieren auf Tuchfühlung gehen... alles schon dagewesen. Natürlich stets begleitet von großem Drama und Tränen.

Shooting bringt Mädchen an die Grenzen: „Ach du Scheiße"

Und ganz ohne geht es auch diese Woche nicht. „Oh mein Gott, wieso kann ich nicht einfach keine Memme sein?", „Ach du Scheiße", „Boah, ich hab so Panik",... um nur mal einige der Reaktionen der Mädchen zu nennen.

Was die Kandidatinnen so in Aufregung versetzt? Ein hohes Gerüst, von dem sie springen müssen. Und dabei sollen sie natürlich die beste Figur machen! Mit Highheels und engen Kleidern geht's also hoch hinaus, um sich dann in die Tiefe zu stürzen. Natürlich abgesichert.

Bei „Germany's Next Topmodel" geht es in Folge 18 hoch hinaus – und tief wieder runter. Und bei dem Sprung in die Tiefe gibt es so manches zu sehen – das ProSieben natürlich im Nachgang gepixelt hat. Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM: Schon wieder muss ein Shooting gepixelt werden

Unten wartet dann schon Heidi Klum auf ihre Mädchen. Um es ihnen etwas leichter zu machen, feuert sie sie natürlich an, kreischt mit ihnen mit und geniert sich nicht, über das ein oder andere Foto-Ergebnis zu lachen.

Und bei diesem Fotoshooting muss nachträglich so einiges gepixelt werden – zumindest für die TV-Zuschauer. Denn die Kandidatinnen tragen ziemlich kurze Röcke und Kleider, die im falschen Winkel wohl einiges mehr preisgeben als sie sollten.

Die ganze Folge kannst du heute abend um 20.15 Uhr bei Pro Sieben sehen. Mit dabei ist übrigens auch Sängerin Nicole Scherzinger.