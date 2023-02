Heidi Klum: Vater packt über GNTM aus – „Haarsträubende Geschichten“

Heidi Klums Vater packt aus! Insgesamt 15 Staffeln prägte Günther Klum (77) GNTM hinter den Kulissen mit. In einem Interview sprach er jetzt über die Model-Show.

2005 handelte der Vater von Heidi Klum den ersten Vertrag mit ProSieben aus. Damals herrschte noch Ungewissheit darüber, wie groß die Show letztendlich wirklich werden würde. Mittlerweile gehört GNTM zu einer der erfolgreichsten Castingshow-Formate in Deutschland. Doch in der Vergangenheit stand die Show immer wieder in der Kritik.

Heidi Klum: Vater gründete für GNTM extra eine Model-Agentur

Extra für die Show gründete Günther Klum die Modelagentur „OneEins Fab“. Dort kamen die Finalistinnen der Show direkt unter Vertrag. „Ich habe früh verstanden, dass man die Mädchen nach der Show nicht einfach gehen lassen sollte, sondern, dass man sie weiter betreuen und aufbauen muss“, erklärte Günther Klum seine Beweggründe in einem Interview mit dem „Spiegel“.

Den immer wieder aufkeimenden Vorwurf von Knebelverträgen, mit denen die Mädchen an die Agentur gebunden wurden, weist Günther Klum entschieden von sich: Die Verträge seien branchenüblich gewesen! „Die anderen Formate zu dieser Zeit hatten viel Schlimmere. Überhaupt wird das alles so wahnsinnig aufgeblasen: Wir haben immer mehr Geld mit der Sendung verdient als mit der Agenturprovision der Mädchen. ‚OneEins‘ war ja nur eine Nebeneinnahme.“

Heidi Klum: Vater Günther nicht mehr Teil von GNTM

Seit 2019 ist Günther Klum nun nicht mehr Teil von GNTM – doch das lag nicht an einem angeblich schlechten Verhältnis zu seiner Tochter Heidi. „Korrekt ist, dass die Senderführung meine Arbeit nicht mehr für wichtig hielt. Die Branche hat sich verändert. Der Sender hat uns auch nie gegen all die Angriffe verteidigt. Manche Mädchen haben haarsträubende Geschichten erzählt, man müsste eigentlich juristisch dagegen vorgehen“, betonte Vater Klum im „Spiegel“-Interview.

Die neue GNTM-Staffel startet übrigens am 16. Februar. Dann erneut ohne Günther Klum.