Heidi Klum: Topmodel-Gewinnerin bekommt Baby – dann wendet sie sich mit überraschenden Worten an die Model-Mama

View this post on Instagram

Vielen Dank für die unglaublich schönen, lieben und herzlichen Glückwünsche!!! 💖 Ich bin immer noch ganz überwältigt! Nicht nur von der Geburt und unserer wundervollen Tochter, sondern auch von all den lieben Nachrichten, Kommentaren, Briefen, Blumen und Geschenken, die wir bekommen haben!! 🌺 Es ist so schön, dass Ihr Euch alle so ehrlich mit uns freut! 💞 Mit Euch macht alles ein klein bisschen mehr Spaß! 😘 Danke! PS: Und danke @heidiklum , dass Du mir damals beigebracht hast, mich innerhalb von 8 Minuten für ein Foto zu stylen 😄 Solche Fähigkeiten kann ich jetzt super brauchen! 😄 #mommy #happy #thankyou