Heidi Klum: Model mit intimer Beichte – so oft haben sie und Tom Kaulitz...

NACKTE TATSACHEN 😳 – die WAHRE STORY von @heidiklum s „Hans & Franz“: Olivia als »Enthüllungsreporterin« am Set von @queenofdrags – beim Schwätzchen entlockt sie Heidi das GEHEIMNIS, dass sie täglich »Matratzensport« macht und wer ihre Brüste »Hans & Franz« getauft hat. 😂 Nicht Heidi selbst, sondern ein Mann (Name im Video!). Wie Olivias Brüste ab jetzt heißen und ob Heidi Olivias Tipp folgt und Hans und Franz morgen mal freien Lauf lässt: 20:15 Uhr, @prosieben @queenofdrags. 🎉🎊💥 #oliviajones #heidiklum #hansundfranz #boobs #secret #queenofdrags Haben Eure Brüste eigentlich auch Namen? Wenn ja, welche?