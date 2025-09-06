Heidi Klum teilt Video – Halloween-Vorbereitungen laufen schon

Der Herbst bringt Halloween zurück, was heißt: Heidi Klum startet wieder mit den Vorbereitungen für ihr mittlerweile legendäres Kostüm. Obwohl es noch einige Wochen bis zum 31. Oktober sind, teilt die GNTM-Chefin Einblicke in ihre diesjährige Planung.

Ein Instagram-Video zeigt, wie Maskenbildner Michael Marino sie anweist, auf Formpapier zu beißen. Dies deutet darauf hin, dass ihre Verwandlung ein künstliches Gebiss umfassen könnte.

Erste Hinweise von Heidi Klum

Heidi Klum gibt ihren 12,5 Millionen Instagram-Followern regelmäßig kleine Hinweise zu ihrem Kostüm. Das Geheimnis lüftet sie jedoch erst auf ihrer exklusiven Party in Hollywood. Schon seit 2000 veranstaltet die deutsche Model-Ikone ihre spektakulären Halloween-Partys in New York City, die weltweit für Aufsehen sorgen.

+++ auch interessant für dich: Heidi Klum findet erste graue Haare – aber nicht auf ihrem Kopf +++

Mit aufwendig gestalteten Kostümen überrascht Heidi Klum ihre Fans immer wieder. In der Vergangenheit verwandelte sie sich beispielsweise in einen Cyborg, Pfau, Werwolf oder sogar Jessica Rabbit. Letztes Jahr präsentierte sie an der Seite ihres Mannes Tom Kaulitz ein E.T.-Pärchen-Kostüm. Auch dieses Jahr plant sie eine aufsehenerregende Verkleidung.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heidi Klum verspricht etwas „super Gruseliges“

Bereits in der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ gab Heidi Klum im August einen ersten Einblick. Sie verriet: Das Kostüm werde „extra hässlich und super gruselig“.

+++ „Tu‘ mir das nicht an“: Tom Kaulitz macht klare Ansage an Heidi Klum +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Monatelange Vorbereitungen zeigen ihre Hingabe und Kreativität, um erneut die Halloween-Szene zu dominieren. Fans warten gespannt auf das große Finale!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.