Heidi Klum: Tom Kaulitz heimlich gefilmt – Fans haben nur eine Frage

Sie sind ein Herz und eine Seele: Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz teilen auf Social Media nur zu gerne süßen Pärchen-Content. Doch ob dem Musiker dieses Video wohl gefällt? Die GNTM-Moderatorin machte heimliche Aufnahmen von dem Tokio-Hotel-Mitglied. Bei Fans löst der Clip Fragezeichen aus.

Trotz eines Altersunterschiedes von 16 Jahren gehen Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Mit Fotos und Videos demonstrieren die zwei Turteltauben immer wieder, wie glücklich sie in ihrer Beziehung sind. Doch ein aktueller Clip sorgt derzeit für Gesprächsstoff bei den Fans der Model-Mama.

+++Lena Gercke postet rührende Liebeserklärung – „Mein ganzes Herz in meinen Armen“+++

Heidi Klum zeigt ihren Mann beim Schlafen

Ob Tom Kaulitz damit gerechnet hat? Seine Göttergattin teilte auf ihrem Instagram-Account mit ihren rund 11,8 Millionen Followern ein Clip, in dem der Gitarrist friedlich am Schlummern ist. Der Musiker hat es sich in einem rot-karierten Hausanzug auf der Couch gemütlich gemacht. Dazu trägt er eine Weihnachtsmütze mit der Aufschrift „Tom“.

Auch interessant für dich: Heidi Klum plaudert geheime Pläne aus – „Sollte eine Überraschung sein“

In einer nächsten Video-Sequenz ist zu sehen, wie sich Heidi ganz zärtlich an ihren schlafenden Tom schmiegt. Dabei grinst sie in die Kamera. Eigentlich ein wohl süß gemeinter Beitrag. Doch ihre Fans stellen sich angesichts des Videos nur eine Frage.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Muss man ihn beim Schlafen aufnehmen?“

„Kann ein Mann einfach schlafen, ohne ein Telefon im Gesicht zu haben?“, will einer ihrer Follower wissen. „Bitte, lass ihn einfach schlafen“, fordert ein weiterer Anhänger und auch ein anderer Follower fragt sich: „Er sieht so süß aus, aber muss man ihn beim Schlafen aufnehmen?“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Na, solange Tom Kaulitz selbst damit leben kann, sich schlafend im Netz vorzufinden. Aber seiner Heidi kann er bestimmt nie lange böse sein…