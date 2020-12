Heidi Klum: Heiß! Supermodel fotografiert sich im Bett – sie ist nicht alleine

Supermodel Heidi Klum kann es nicht lassen: Die Bergisch Gladbacherin hat ihre Fans mit heißen Fotos aus ihrem privaten Bett ins Schwitzen gebracht – mal wieder...

Die Model-Mama ist dafür bekannt, dass sie immer mal wieder intime Einblicke aus ihrem Privatleben zeigt. Und auch auf diesen Fotos lässt Heidi Klum wenig Platz für Spekulationen – und zeigt gleichzeitig, dass sie nicht alleine ist.

Heidi Klum: Sexy Momente aus dem Bett

An dieser Liebe soll jeder teilhaben: Heidi Klum lädt gerne Fotos von sich und Ehemann Tom Kaulitz bei Instagram hoch.

Supermodel Heidi Klum. Foto: imago images / UPI Photo

Während der Musiker auf der Plattform gänzlich inaktiv ist, kann der „GNTM“-Star scheinbar gar nicht genug intime Momente der beiden Verliebten öffentlich machen.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Leni (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Dabei schreckt die 47-Jährige auch nicht vor halbnackten Tatsachen oder erotischen Kuscheleien zurück. So lud Heidi Klum gleich mehrere Sequenzen, die offenbar aus ihrem Bett aus gefilmt wurden, in ihre Instagram-Story hoch – und die auf einen sexy Pärchenabend von ihr und Tom hindeuten.

Heidi Klum zeigt sich im Bett mit Tom Kaulitz. Foto: Instagram Heidi Klum

Oder läuft das Home Office im Hause Klum/Kaulitz etwa so sexy ab?

Heidi Klum: Sie zeigt ihren Ehemann halbnackt

In einem kurzen Clip sieht man Heidi und Tom im Bett liegen, sie haben nur Bademäntel an, halten sich in den Armen und küssen sich gegenseitig. Auch die romantische Hintergrund-Musik darf nicht fehlen.

So sexy und intim zeigt Heidi Klum ihren Ehemann im Bett. Foto: Instagram Heidi Klum

Danach folgen mehrere schwarz-weiß Fotos, auf denen man Tom mit nacktem Oberkörper und teilweise auch nackten Beinen sieht. Heidi Klum scheint ganz vernarrt in ihren Ehemann.

Die romantischen Stunden sind dem Paar gegönnt – doch was wohl Heidis Kinder zu den intimen Veröffentlichungen ihrer Mama sagen?

