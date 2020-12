Heidi Klum teilt Videos von privater Weihnachtsfeier – im Hintergrund hängt ein eindeutiges Schild

Weihnachtliche Stimmung bei Heidi Klum! Das Supermodel war gerade für ein paar Wochen in Berlin, um die Dreharbeiten der neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ voranzutreiben. Mit dabei: Heidis Mann Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill sowie ihre Kinder aus vorherigen Beziehungen.

Mittlerweile ist Heidi Klum mit ihrer Familie wieder in ihrer Wahlheimat Los Angeles angekommen – und kann es offenbar kaum mehr erwarten, bis offiziell Weihnachten ist.

Heidi Klum teilt Videos von privater Weihnachtsfeier

Auf Instagram lässt die GNTM-Jurorin ihre Fans an ihrer privaten (Vor-)Weihnachtsfeier teilhaben, posiert vor dem geschmückten Tannenbaum und unzähligen Geschenken, kuschelt ein bisschen mit ihrem Ehemann Tom und zeigt den bereits geschmückten Tisch.

In einer kurzen Videosequenz sieht man auch Bill Kaulitz beim Dekorieren. Als er am Dinnertisch vorbeigeht, sieht man im Hintergrund ein Moodboard an der Wand – mit einem Schild versehen, auf dem in Großbuchstaben etwas geschrieben wurde: „2020 sucks“ (zu Deutsch: „2020 nervt“).

Heidi Klum: 2020 war anders als geplant

Nicht nur für Topmodel Heidi Klum wird dieses Jahr coronabedingt herausfordernd gewesen sein. Durch die Corona-Pandemie wurden zahlreiche Termine diverser Künstler abgesagt oder verschoben. Dass Heidi offenbar unter den Veränderungen, die so eine Verbreitung des Virus mit sich bringt, gelitten hatte, beweist das besagte Schild an der Wand umso mehr.

Ihrer aktuellen Weihnachtsstimmung sieht man das allerdings nicht an. Die 47-Jährige und ihre Family zeigen sich gut gelaunt – wie fast immer – auf Social Media.

Im nächsten Jahr startet dann die neue GNTM-Staffel, zu der auch erstmals Heidis älteste Tochter Leni Klum einen heimlichen Besuch hinter den Kulissen abstattete. Warum Leni gerade noch in aller Munde ist, erfährst du hier >>>