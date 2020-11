Heidi Klum: Tom Kaulitz plaudert aus dem Nähkästchen – DAS macht die Beziehung zum Supermodel so besonders

Während Heidi Klum fleißig Pärchenbilder und intime Videos bei Instagram postet, hält sich ihr Ehemann Tom Kaulitz in der Regel bedeckt. Über seine Ehe mit der GNTM-Chefin gibt er nur selten Details preis.

Doch jetzt verrät Tom Kaulitz endlich, warum Heidi Klum die richtige Frau für ihn ist und was ihre Beziehung so besonders macht.

Heidi Klum: Ehemann Tom Kaulitz verrät Liebesgeheimnis

Derzeit befinden sich Heidi Klum, ihre Kinder sowie ihr Ehemann Tom Kaulitz in Berlin. Während sich die Blondine um die neuste Staffel ihrer Model-Castingshow kümmert, nutzt der Musiker die Gelegenheit, um mit seiner Band „Tokio Hotel“ ein paar Pressetermine abzuklappern.

In einem neuen Interview mit RTL erzählen Tom und Bill Kaulitz von ihrer Jugend und dem damals völlig überwältigenden Hype um die Jungs aus Magdeburg. Doch dann plaudert der sonst eher zurückhaltende Tom plötzlich munter aus dem Nähkästchen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Verleihung der 47. „American Music Awards“ am 24. November 2019 in Los Angeles. Foto: imago images

Ganz überraschend gibt er einen Einblick in seine Ehe mit Heidi Klum.

Heidi Klum: Deshalb funktioniert die Ehe mit Tom so gut

Seit der Gitarrist mit dem Weltstar liiert ist, ist der Medienrummel um Tom Kaulitz wieder enorm. Das ist dem 31-Jährigen natürlich bewusst und so erklärt er: „Jetzt ist das natürlich extrem, weil Heidi auch in der Öffentlichkeit steht und sich das multipliziert. Dann kommt so eine Welt zusammen, die das Ganze natürlich nochmal viel spannender macht.“

Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Verleihung der 76. „Golden Globe Awards“ am 6. Januar 2019 in Beverly Hills. Foto: imago images

Doch genau das mache die Beziehung zwischen den beiden so perfekt. „Deswegen funktioniert es auch toll“, so Tom. Sie wissen beide, wie es sich anfühlt, im Rampenlicht zu stehen und dass es im Showbusiness auch mal hektisch zugehen kann. Ob eine andere Frau ebenfalls so viel Verständnis für das Leben des Musikers aufbringen könnte? Schwierig.

Tom Kaulitz schwärmt in großen Tönen von Heidi Klum

Dass seine Beziehung plötzlich im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht und die Fotografen ständig auf der Jagd nach neuen Schnappschüssen von ihnen sind, mache Tom Kaulitz schon gar nichts mehr aus. „Das stört mich überhaupt nicht, weil wir so eine Blase haben“, schwärmt der Gitarrist von seiner Ehe mit Heidi Klum.

Das Supermodel und er haben sich eine Welt aufgebaut, in der sie so glücklich seien, „dass das Drumherum schon ganz egal ist“. Das Ehepaar scheint also immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Wie süß!

Heidi Klum teilt ihr Liebes-Glück gerne mit der ganzen Welt. Vor Kurzem veröffentlichte sie sogar ein Video, das sie und ihren Liebsten unter der Dusche zeigt. Mehr dazu hier >>>