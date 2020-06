Heidi Klum macht DAS und die Fans rasten aus - „Schäm dich!“

Mit DIESER Aktion hat sich Heidi Klum nur wenige Freunde gemacht. Die „Germany's next Topmodel“-Chefin weilt derzeit in Amerika und ist auch dort wieder fleißig im TV tätig.

So sitzt Heidi Klum bei „America's got Talent“, der US-Version des deutschen „Supertalent“ in der Jury. Und dort traf sie zuletzt eine Entscheidung, für die sie in den sozialen Medien ordentlich abgestraft wurde.

Heidi Klum: Ordentlich Ärger für das Model – DAS ist der Grund

Was war passiert? Auf der Bühne stand das amerikanische Plus-Size-Model Amanda LaCount.

Die 19-Jährige aus Los Angeles wollte auf der Bühne ihre Tanzkünste zeigen, doch nicht nur das. Amanda wollte auch den Menschen ein gutes Beispiel sein, die wie sie, ein paar Pfund mehr auf die Waage bringen.

Zuschauer klatschen und schreien für Amanda

„Ich möchte helfen, dass sie sich schön und stark finden“, erklärte die 19-Jährige noch vor ihrem Auftritt. Und auf der Bühne zeigte sie dann ihr ganzes Können. Amanda bewegte sich elegant, das Publikum johlte, Jury-Kollegin Sofia Vergara stand auf und klatschte Applaus.

Heidi Klum und „Modern Family“-Star Sofia Vergara. Foto: imago images

Und Heidi? Die fand den Auftritt zwar gut, gab der 19-Jährigen jedoch ein klares Nein.

Fans schießen gegen Heidi Klum

