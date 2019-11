Heidi Klum beim Shooting: Du wirst nicht glauben, wer sie fotografiert

Heidi Klum hat schon mit vielen Fotografen zusammengearbeitet. Einer ihrer Lieblinge: Starfotograf Rankin. „Germanys Next Topmodel“-Fans wissen, von wem die Rede ist, aber wer kennt den Assistenten des Profis?

Heidi Klum: ER ist beim Fotoshooting in Malibu dabei

In Malibu steht Heidi Klum mal wieder vor Rankins Kamera. Wie die „Bild“ berichtet, ist bei dem Shooting auch noch ein weiterer besonderer Fotograf dabei: Brooklyn Beckham (20).

Der Sohn von Fußballstar David Beckham und der ehemaligen Spice Girls-Sängerin Victoria Beckham versucht derzeit, als Fotograf groß rauszukommen.

• Mehr Themen:

Heidi Klum teilt Video und stellt Fans vor ein riesiges Rätsel

Heidi Klum: Mega-Zoff! Zehntausende wütend über DIESE Entscheidung – „Unsäglich!“

• Top-News des Tages:

Hund: Frau rettet verletztes Tier – dann zeigt es sein wahres Gesicht

Lena Meyer-Landrut: Irres Foto aufgetaucht – hat sie etwa wirklich...?

-------------------------------------

Das macht Brooklyn Beckham bei Fotoshooting mit Topmodel Heidi Klum

Nachdem er sein Studium an der berühmten Parsons School of Design in New York abgebrochen hat, versucht Brooklyn Beckham jetzt mit Hilfe von Rankin seinem Traumjob näher zu kommen. Der Profi hat dem Beckham-Nachwuchs laut „Bild“ einen Assistentenvertrag angeboten. Deswegen ist der 20-Jährige auch beim Fotoshooting mit Heidi Klum dabei.

Das sind die Beckhams: Vater David, Mutter Victoria und Sohn Brooklyn. Foto: imago images / APress

Wie sehr Heidi Rankin schätzt, wird bei einem Blick auf ihr Instagramprofil deutlich. Dort postet sie ein Video von sich und ihrem Lieblingsfotografen und schreibt dazu „LOVE YOU“.

Das ist Heidi Klum

1973 in Bergisch Gladbach in NRW geboren

1992 nahm sie an einem Model-Wettbewerb teil - der Startschuss ihrer Karriere

1998 gelang ihr dank der US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ der Durchbruch als Model

Seit 2006 moderiert sie unter anderem die deutsche Show „Germany's Next Topmodel“

