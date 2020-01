Heidi Klum: Setzt ProSieben ihre Show ab?

Unzählige Fans können es kaum erwarten: Am Donnerstag startet Heidi Klum mit ihren Nachwuchsmodels in die mittlerweile 15. Staffel von GNTM.

Im Gegensatz zu GNTM zieht ein anderes Format von Heidi Klum bei ProSieben laut „Bild“ weniger die Massen vor den Fernseher. Gemeint ist die Show „Queen of Drags“. Bedeutet das das Ende für die Show?

Heidi Klum: Nicht genug Zuschauer für ihre Sendung?

Das Finale im Dezember verfolgten gerade einmal 960.000 Menschen – nicht annähernd die Zuschauerzahl, die Heidi regelmäßig mit GNTM holt.

Queen of Drags: Heidi Klum moderiert die Sendung. Foto: imago images / Future Image

Zum GNTM-Staffelfinale 2019 schalteten rund 2,57 Millionen Zuschauer ein. Das machte einen starken Marktanteil von über 21 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Heidi Klum mit Jury unzufrieden

Doch die mauen Einschaltquoten von „Queen of Drags“ sind nicht das einzige Problem der Show. Es wird gemunkelt,Jurorin Conchita Wurst (31) ausgetauscht werden soll.

Das ist Heidi Klum

1973 in Bergisch Gladbach in NRW geboren

1992 nahm sie an einem Model-Wettbewerb teil – der Startschuss ihrer Karriere

1998 gelang ihr dank der US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ der Durchbruch als Model

Seit 2006 moderiert sie unter anderem die deutsche Show „Germany's Next Topmodel“

ProSieben hält an Heidi-Klum-Format fest

Ein Sprecher von ProSieben erklärte, dass die Show wohl trotz der mauen Quote und der Differenzen weitergeführt werden soll. Im Frühjahr werde entschieden, wann es so weit sei. Auch die Jury-Besetzung sei noch unklar.

Möglicherweise will ProSieben an „Queen of Drags“ festhalten, um der Marke „Heidi Klum“ mit dem Absetzen der Sendung nach nur einer Staffel nicht schaden. (vh)