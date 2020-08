Heidi Klum schaut mit Tom Kaulitz Fußball – plötzlich kommt ER um die Ecke

Was für ein großer Fußball-Abend! Der FC Bayern München gewinnt am Wochenende im Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain mit 1:0. Elf Spiele und elf Siege – ein neuer CL-Rekord. Kein Wunder, dass auch die deutsche Prominenz sich das Final-Spektakel am Sonntagabend nicht entgehen lassen wollte.

Eine Promi-Dame unter ihnen, die bereits im Mai dieses Jahres hautnah im Stadion mitgrölte, als sich der FC Bayern den Bundesliga-Titel holte, ist Heidi Klum. Die GNTM-Jurorin schaute sich das Endspiel mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz in Los Angeles im heimischen Garten an.

Heidi Klum: Private Fußballparty im Garten – plötzlich kommt ER vorbei

Doch während der kleinen sportlichen Gartensause kam ein hoher Besuch vorbei, um mit Heidi Klum und Co. den fußballerischen Spielabend gemeinsam zu verbringen.

-----------------------------

Das ist Heidi Klum:

sie wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach (NRW) geboren

Heidi Klum wurde von Thomas Gottschalk in einer TV-Show entdeckt

sie ist Model, Jurorin, Moderatorin und Produzentin

Heidi Klum ist Jurorin bei Germany's Next Topmodel, Queen of Drags, America's Got Talent und Project Runway

sie war jahrelang ein Dessous-Engel bei „Victoria's Secret“

Heidi Klum hat vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou Sulola

Seit 2019 ist Heidi Klum mit 'Tokio Hotel'-Mitglied Tom Kaulitz verheiratet

-----------------------------

Foto: Instagram/ Heidi Klum

Kein Geringerer als Thomas Hayo verbrachte das Champions-League-Finale, das in Lissabon ausgetragen wurde, bei seiner ehemaligen „Germany’s next Topmodel“-Kollegin. Und dass der Modelscout im Laufe des Abends das obligatorische Bayern-Trikot trug, versteht sich von selbst.

Heidi Klum: Mega-Partystimmung im Garten

Einen Beweis für die private Fußball-Feier liefert Heidi Klum in ihrer Instagram-Story. Da wurde gegrölt, im Garten sexy posiert, reichlich gegessen und die Mannschaft angefeuert. Zu Recht. Am Ende hat sich alles gelohnt. Der FC Bayern holte sich als diesjähriger Deutscher Meister und Pokalsieger jetzt also auch die begehrte Champions-League-Trophäe.

-----------------------------

Mehr News zu Heidi Klum:

Heidi Klum: Du wirst nicht glauben, was die Modelmama während Corona macht

Heidi Klum: Erschreckende Krankheitsbeichte – der Notarzt musste sofort kommen

Heidi Klum: Zoff mit Ex Seal! Schreiben offenbart zerrüttetes Verhältnis und böse Vorwürfe

-----------------------------

Da kommen Heidi Klum, Tom Kaulitz und auch Thomas Hayo dieses Jahr aus dem Bayern-Feiern ja gar nicht mehr raus…

Auch ARD-Moderator Kai Pflaume feierte ausgelassen den Sieg der FC Bayern. Hier siehst du, wie genau >>>