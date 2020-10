Heidi Klum zeigt nackte Brüste – DIESES Detail erschreckt die Fans

Heidi Klum postet derzeit immer wieder freizügige Fotos von sich bei Instagram. Inzwischen dürfen sich die Fans des Supermodels auf mehrere Nacktbilder pro Woche freuen.

Doch anlässlich der Halloween-Saison hat sich Heidi Klum etwas Besonderes für ihre Follower einfallen lassen.

Heidi Klum feiert dieses Jahr Halloween mal anders

Heidi Klum ist bekannt für ihre legendären Halloween-Partys. Seit 20 Jahren veranstaltet die Blondine jährlich eine große Kostümparty in Hollywood. Doch aufgrund der Corona-Pandemie muss das Mega-Event dieses Jahr ausfallen.

Das soll aber nicht Heidi Klums Vorfreude auf den 31. Oktober trüben. Statt eine große Feier zu planen, teilt das Model nun via Instagram seine Lieblingshorrofilme. Am Freitag steht zum Beispiel Stephen Kings „Friedhof der Kuscheltiere“ auf dem Plan.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Heidi Klum postet Nacktvideo – dann wird es gruselig

Von ihren Followern will Heidi Klum wissen, welche Filme ihre Lieblinge sind. Unter dem Hashtag „Heidi Halloween 2020“ plant die GNTM-Chefin, einfach einen viralen Filmabend mit ihren Fans zu verbringen.

Heidi Klum zeigt sich mal wieder hüllenlos im Netz – doch dann wird es plötzlich gruselig. Foto: picture alliance/dpa

Wenn Heidi Klum gerade mal keine Horrorfilme guckt, entblößt sie sich gerne bei Instagram. Und auch das soll im Oktober unter dem Motto ihrer Lieblingssaison stehen. „Es wird langsam gruselig hier“, schreibt sie zu einem Video, das sie nur mit einem knappen Slip bekleidet zeigt.

Die Nippel ihrer nackten Brüste verdeckt Heidi Klum gerade noch so mit ihren Händen, um nicht gegen die Instagram-Richtlinien zu verstoßen.

Doch ein Detail des aufreizenden Clips erschreckt die Fans: Als Heidi Klum ihren Kopf zur Kamera dreht, befindet sich ein gruseliger Filter auf dem Gesicht der Naturschönheit. Mit schwarz verschmierten Augen, Vampirzähnen und einem blutigen Mund grinst sie in die Kamera.

Schaurig schön! Wir dürfen also gespannt bleiben, was Heidi Klum noch so für ihre Follower in petto hat.