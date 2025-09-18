„HeidiFest“: Heidis Mega-Show spaltet die Zuschauer –„Schäme mich“

In München steht das Hofbräuhaus und Heidi Klum macht Party! Am Donnerstag (18. September) feierte das Topmodel dort mit 700 Gästen ihr erstes „HeidiFest“. ProSieben zeigte das Spektakel ab 20.15 Uhr live im TV. Zumindest sollte es live sein.

Denn während Heidi noch schunkelte, gingen die Zuschauer im Netz schon auf die Barrikaden. Der Grund? Playback und Sonnenlicht. Viele konnten nicht glauben, dass die Show tatsächlich live lief. Auf X hieß es: „Das ist doch niemals live! Viel zu hell draußen, oder liegt München jetzt auf dem Mars?“ Ein anderer schrieb: „Roberto Blanco reißt die Hände hoch und singt trotzdem weiter. Komisch.“

Zuschauer nehmen das „HeidiFest“ in die Mangel

Dabei hatte Heidi eigentlich alles aufgefahren, was Rang und Namen hat. Von Jürgen Drews über die Wildecker Herzbuben bis zu den Weather Girls. Sogar Marianne und Michael feierten ein Comeback. Auf der Bühne stand ein Line-up wie beim Schlager-Fernsehgarten deluxe. Auch im Publikum tummelte sich die Prominenz: Bill und Tom Kaulitz, Barbara Maier, Alessandra Ambrosio und natürlich Tochter Leni Klum.

+++ Heidi Klum verrät Oktoberfest-Patzer – „Haben mir den Vogel gezeigt“ +++

Doch die großen Namen konnten die Kritiker nicht besänftigen. „Nach 20 Minuten fühlt es sich schon an wie Stunden“, stöhnte ein X-User. Eine Münchnerin ging noch härter ins Gericht: „Ich schäme mich zutiefst. Heidi war in ihrem Leben noch nie auf der Wiesn, meint daraus eine Show machen zu können. Live ist daran auch rein gar nichts. So hell war es vielleicht vor vier Stunden.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich hatte die Model-Mama kürzlich in der „Abendschau“ im BR zugegeben, noch nie beim Oktoberfest gewesen zu sein. „Ich bin noch nie auf einer Wiesn-Party gewesen, ich war noch nie auf dem Oktoberfest und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal mein eigenes Fest“, verriet sie.

Aber nicht alle schossen quer. Einige Zuschauer fanden das Chaos einfach herrlich. „Es ist so absurd, ich liebe alles daran“, jubelte ein Fan. Ein anderer lobte: „Das ist ein Fiebertraum von einer Show. Genau dafür gibt es lineares Fernsehen.“