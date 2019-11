Heidi Klum: Notarzt-Einsatz am GNTM-Set – ausgerechnet SIE verrät schlimme Details

Ab Februar sucht Heidi Klum zum vierzehnten Mal „Germany‘s Next Topmodell". Doch was machen die dreizehn bisherigen Siegerinnen eigentlich?

Schrecklicher Zwischenfall am TV-Set! Heidi Klum ist aktuell vollends mit den Dreharbeiten zur 15. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ beschäftigt. Das TV-Team reiste dafür nach Costa Rica, wo die Nachwuchsmodels offenbar einen Drehtag am Strand hatten.

Doch dann wurde plötzlich der Notarzt gerufen.

In einem Instagram-Video sieht man Modelmama Heidi Klum freudestrahlend am Strand tanzen. Dazu der Spruch: „Costa Rica ist so wunderschön.“ Dabei hatte der Aufenthalt am Traumstrand einen bitteren Beigeschmack.

Heidi Klum: Notarzt-Einsatz bei GNTM-Dreharbeiten

Unter das Video kommentierte eine Followerin nämlich: „Heidi, ich danke dir, dass du heute mit deinem Notarztteam genau an dem Strand warst. Sie haben meiner Mutter geholfen, die immer noch untersucht wird. Aber wahrscheinlich hatte sie einen leichten Herzinfarkt.“

Heidi Klum reagierte prompt auf die Dankesrede bei Social Media. Sie antwortete: „Meine Gedanken sind bei dir. Ich hoffe, dass es deiner Mutter bald besser geht.“

Heidi Klum: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Heidi Klumbeim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf. Foto: imago images / Oliver Langel

Zu den genauen Umständen des Notarzteinsatzes gibt es bislang keine näheren Informationen. Fest steht aber: Heidi Klum und ihre GNTM-Crew waren wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Das ist Heidi Klum

1973 in Bergisch Gladbach in NRW geboren

1992 nahm sie an einem Model-Wettbewerb teil - der Startschuss ihrer Karriere

1998 gelang ihr dank der US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ der Durchbruch als Model

Seit 2006 moderiert sie unter anderem die deutsche Show „Germany's Next Topmodel“

