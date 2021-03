Heidi Klum führt Interview – plötzlich wird es kurios: „Ziehst du dein Shirt aus?“

Dass Heidi Klum sich gerne so zeigt, wie Gott sie schuf, wissen wohl inzwischen alle. Die Nackt-Offensive des Supermodels findet in der Regel im Netz auf ihrem Instagram-Account statt, doch kürzlich zeigte Heidi sich auch bei GNTM nackt.

Während eines Interviews im US-amerikanischen Fernsehen befürchtete ihr Gegenüber nun ebenfalls, dass Heidi Klum vor den TV-Kameras blank ziehe.

Heidi Klum: Nackt im TV? Interview-Partner ist irritiert

Es wäre ein wahrer Skandal für Heidi Klum. Das Model lebt seit 1993 in den USA. Die Amerikaner sind ja eher für ihre prüde Einstellung zum Thema Sex und Freizügigkeit bekannt. Eine rheinische Frohnatur wie Heidi kann da schon mal den einen oder anderen Moderator überfordern.

Mitten im TV-Interview scheint sich Heidi Klum zu entblößen. Foto: IMAGO / ZUMA Press

In der Talkshow von Ellen DeGeneres wurde Heidi Klum mit ihren sexy Beiträgen im Netz konfrontiert. Doch bevor ihr „America's Got Talent“-Kollege Howie Mandel, der das Interview führte, überhaupt so weit kommen konnte, stellte er der 47-Jährigen zunächst eine ganz andere Frage.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Während des Videotelefonats befand sich Heidi auf einer Couch in ihrer Garage. Die GNTM-Chefin trug ein türkis-geblümtes Outfit. Das Oberteil betonte mit einem tiefen Ausschnitt den Busen der Blondine. Da Heidis lange Haare über ihren Schultern lagen, erkannte Howie Mandel jedoch nicht, dass das Top des Models schulterfrei war.

Irritiert unterbrach der Komiker sie deshalb: „Ziehst du gerade dein Shirt aus?“ Beschämt verdeckte sich der 65-Jährige die Augen. „Ich möchte nicht hinsehen.“ Heidi wird sich doch nicht etwa mitten im Fernsehinterview entblößen?

Heidi Klum ist in der „Ellen“-Show zu Gast.

Schnell reagierte die Laufstegschönheit, warf die Haare nach hinten und erklärte: „Nein, das ist mein Top. Es ist ein legerer Look, weißt du?“

Mehr zu Heidi Klum:

Heidi Klum: Intimes Geständnis – DAS macht sie mit ihrem Schwager

Heidi Klum: Weggefährte mit bösen Vorwürfen – „Was ist nur geschehen?“

Heidi Klum: Peinlicher Aussetzer – DIESES Video geht voll daneben

Heidi Klum muss Häme für sexy Duschvideo einstecken

So leicht kam Heidi Klum jedoch nicht davon. Howie Mandel verwies auf ihre Nacktfotos im Netz: „Weil ich es gewohnt bin, dich so zu sehen... Du postest dauernd Bilder. Ich habe ein Bild von dir und Tom nackt in der Dusche gesehen. Das haben auch andere Leute gesehen, richtig? Das hast du nicht nur an mich geschickt.“

Heidi versuchte sich zu erklären und stellte eine Gegenfrage: „Ich weiß, aber was trägst man denn in der Dusche?“ Daraufhin entgegnete ihr TV-Kollege: „Nicht sein iPhone!“ Der dürfte gesessen haben.

Auch Heidi Klums Kinder scheinen nicht allzu begeistert von den erotischen Fotos ihrer Mama zu sein. Mehr dazu hier >>>