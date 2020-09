Heidi Klum: Splitterfasernackt – HIER zeigt sie wirklich alles

Jetzt übertrifft sie wirklich noch mal alles. Die Rede ist von Heidi Klum, die sich zwar gut und gerne mal in extrem sexy Posen schmeißt, mit einem neuen Schnappschuss jetzt allerdings noch mal einen draufsetzt.

Auf Instagram teilt Heidi Klum ein Bild, das – nun ja – der Fantasie nicht mehr wirklich freien Lauf lässt. Das Model geht tatsächlich in die Nackt-Offensive. Und das im wahrsten Sinne des Wortes!

Heidi Klum: Das ist die Karriere des deutschen Top-Models Heidi Klum: Das ist die Karriere des deutschen Top-Models

Heidi Klum: Nackt-Offensive – sie zeigt alles

Lasziv steht die „Germany’s next Topmodel“-Jurorin hinter einem transparenten Vorhang, die Arme weit ausgestreckt, den Blick nach unten gesenkt und vor allem: komplett nackt! Aufgenommen hat das Bild ihr Ehemann Tom Kaulitz, den die 47-Jährige als Fotografen angibt.

Das ist Heidi Klum:

sie wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach (NRW) geboren

Heidi Klum wurde von Thomas Gottschalk in einer TV-Show entdeckt

sie ist Model, Jurorin, Moderatorin und Produzentin

Heidi Klum ist Jurorin bei Germany's Next Topmodel, Queen of Drags, America's Got Talent und Project Runway

sie war jahrelang ein Dessous-Engel bei „Victoria's Secret“

Heidi Klum hat vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou Sulola

Seit 2019 ist Heidi Klum mit 'Tokio Hotel'-Mitglied Tom Kaulitz verheiratet

Heidi Klum: Heißes Shooting in Drehpause

So also verbringt Heidi Klum ihre drehfreien Tage! Der GNTM-Star wirkt neben der Modelshow in den USA auch in diversen anderen Produktionen mit. Aktuell in der Talentshow „America’s Got Talent“ – dem US-Pendant zum „Supertalent“. Zeit für ihren Mann Tom bleibt ihr trotz Drehstress dem Foto nach zu urteilen aber allemal.

Heidi Klum. (Symbolbild) Foto: imago images / Runway Manhattan

Mittlerweile haben die Nacktaufnahme schon über 80.000 Fans geliked.

Einen Einblick in ihren Juroren-Job bei „America’s Got Talent“ konnte man vor einigen Tagen erhaschen, als ein Kandidat mit einer Bemerkung in den Schlagzeilen stand, bei der Heidi Klum gar nicht gut wegkam. Was das war, erfährst du hier >>> (jhe)

Das sexy Bild des Models ist jedoch keine Seltenheit auf ihrem Instagram-Profil. Mit ihrem Mann Tom postet sie sogar intime Schnappschüsse aus dem Ehebett. Mehr dazu hier >>>