Heidi Klum oben ohne am Pool – extrem pikant ist, welcher Mann sie hier nackt sehen darf

Heidi Klum zeigt mal wieder (fast) alles. Das Supermodel genießt den Sommer in Los Angeles und zeigt sich regelmäßig halbnackt bei Instagram.

Mit ihren 47 Jahren will Heidi Klum zeigen, dass sie es noch immer drauf hat. Kein Wunder, bei der Figur werden selbst die Jüngsten ziemlich neidisch sein.

Heidi Klum oben ohne: Intimer Einblick in ihr Leben in Los Angeles

Es gibt wohl kaum etwas Schöneres als am eigenen Pool die Seele baumeln zu lassen. Auf dem eigenen Grundstück, fernab der Paparazzi, kann man ja auch tun und lassen, was man will. Das denkt sich offenbar auch Heidi Klum und teilt sehr intime Einblicke in ihr Privatleben bei Instagram.

Gemeinsam mit ihren Kindern, Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill Kaulitz lässt es sich die rheinische Frohnatur so richtig gut gehen. Während es in Los Angeles derzeit um die 30 Grad heiß ist, kostet die Naturschönheit ihre Auszeit am Pool aus. Wer könnte es ihr verübeln?

----------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

----------------

Heidi Klum: Oben ohne! Nackt-Foto im Netz

Und damit nicht nur Heidi einen Grund zur Freude hat, überrascht sie ihre Follower mit einem heißen Schnappschuss. Denn auf den Bildern, die Heidi Klum am Samstag in ihrer Instagram-Story teilt, ist die Blondine nur mit einer Sonnenbrille, Cap und in ihrem Bikini-Höschen zu sein. Richtig gehört: Die 47-Jährige sitzt oben ohne am Pool und grinst neben Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz in die Kamera.

Oben ohne genießt Heidi Klum die Sonne am Pool. Foto: heidiklum/Instagram

Ein Glas Alkohol rundet die gelassene Stimmung ab. Bill Kaulitz hält sich beim Lachen beschämt die Hand vor den Mund. Ob er es inzwischen gewohnt ist, seine Schwägerin so freizügig zu sehen?

----------------

----------------

Klare Regel auch für Heidi Klum: Keine Brustwarzen bei Instagram

Wer kann schon behaupten, die Brüste seiner Schwägerin gesehen zu haben? Wohl nicht allzu viele Menschen. Doch Heidi Klum scheint das überhaupt nichts auszumachen.

Einige Follower hingegen sind vermutlich etwas genervt, denn ein Detail behält Heidi Klum selbstverständlich für sich: Ihre Nippel lässt die GNTM-Chefin bedeckt entweder von ihrer eigenen Hand oder einem Schmetterlings-Emoji.

Während sich einige User über diesen Störfaktor aufregen könnten, sollten zumindest die Instagram-Verantwortlichen zufrieden sein. Denn weibliche Brustwarzen sind noch immer ein Regelverstoß auf der Plattform.