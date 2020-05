Gleich geht es los, das große GNTM-Finale 2020. Doch in diesem Jahr ist nichts wie in den vergangenen Staffeln.

Nicht nur wird Modelmama Heidi Klum gar nicht persönlich in Berlin dabei sein und ihre vier Finalistinnen von Angesicht zu Angesicht unterstützen können, auch sind die Vorbereitungen der Show doch recht ungewöhnlich gewesen.

Heidi Klum macht sich fürs GNTM-Finale schick – du glaubst nicht wie

Heidi Klum wird in diesem Jahr per Livevideo zu ihren „Määäädchen“, wie sie die Kandidatinnen bekanntlich gerne nennt, hinzugeschaltet. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist es der 46-Jährigen derzeit nicht möglich, von Los Angeles in Deutschlands Hauptstadt zu fliegen, wo am Donnerstagabend die Finalshow stattfindet.

+++ Heidi Klum: Ausgerechnet ER ist Drehpartner bei sexy Shooting – Fans sind entsetzt! „Gewalt an...“ +++

Nichtsdestotrotz bereitet sich Heidi Klum schon inständig auf die Prosieben-Sendung vor, teilte sogar ein Bild davon. Und das ist alles andere als jugendfrei.

In heißen Löcherstrumpfhosen, die endlos langen Beine sexy übereinandergeschlagen, dazu einen heißen Slip und BH an – so zeigt sich die GNTM-Ikone nun ihren rund 7,4 Millionen Instagram-Followern. Und hat neben der sexy Pose noch ein bisschen Spaß im Gepäck. Auf dem heißen Insta-Bildchen fällt nämlich noch etwas anderes auf: die Folien in den Haaren. Richtig! Heidi Klum bekommt vor der Show noch schnell neue Strähnchen.

Heidi Klum: Irrer Einfall während Corona-Krise

Und damit auch ja Distanz zwischen ihr und der Hairstylistin eingehalten wird, funktioniert Letztere einfach mal einen Regenschirm als Schutz-Outfit um.

+++ Heidi Klum: Oben ohne auf Instagram! Model gibt intime Einblicke +++

„Dahhling we found a way ! Social distancing highlights. Love you“, schreibt Heidi dazu (zu Deutsch: „Liiiebling, wir haben einen Weg gefunden! Highlights der ‚Sozialen Distanz‘. Liebe euch.“)

Jetzt heißt es nur abwarten, mit welchem Haar-Resultat uns Heidi Klum im GNTM-Finale überraschen wird.

Das sind die vier Finalistinnen:

Lijana

Sarah P.

Maureen

Jacky

Wer wird am Ende das Rennen machen und „Germany's Next Topmodel“ 2020?

Das Finale siehst du am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei Prosieben.