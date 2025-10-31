Heidi Klum schmiegt sich an „Let’s Dance“-Star – „Super Bilder“

Wie in jedem Jahr veranstaltet Heidi Klum ihre legendäre Halloweenparty in New York. Ein Event, das längst Kultstatus erreicht hat. Doch es gibt noch einen weiteren Höhepunkt. Wie schon 2024 richtet das Topmodel eine exklusive Pizzanight aus und begrüßt zahlreiche Gäste, darunter auch ein beliebter „Let’s Dance“-Star.

Massimo Sinató und seine Frau Rebecca Mir sorgen swohl bei der Pizzanight als auch bei Heidi Klums Halloweenparty für Furore. Auf Instagram gibt der Profitänzer nun einen Einblick in die besondere Pizzanight.

Heidi Klum lädt einen „Let’s Dance“-Star und seine Ehefrau ein

Massimo präsentiert sich strahlend und ganz dicht an Heidi Klums Seite. Das Topmodel wählte für den Abend ein figurbetontes rotes Kleid, mit passendem Lippenstift. Während der „Let’s Dance“-Tänzer in einem eleganten grauen Jackett und einer Anzughose für Aufsehen sorgt.

Zu seinem Foto schreibt Massimo: „Danke, dass du uns zu deiner Pizzanight in New York eingeladen hast.“ Doch nicht nur das Foto sorgt bei seiner Community für Begeisterung. Er teilt auch ein Reel.

Massimo und Rebecca sind hautnah bei der Pizzanight dabei

Mitten im Restaurant während der Pizzanight wirbelt ein Pizzabäcker der rohen Teig durch die Luft und wird von den anwesenden Gästen gebührend gefeiert. Sofort wird die einmalige Stimmung und die Energie sichtbar.

Massimos Follower sind begeistert von den Aufnahmen. Viele seiner Fans richten zahlreiche Komplimente an ihn und feiern Heidi Klum. „Heidiiiiii. Beide finde ich ganz toll“, schreibt eine Dame fasziniert. Eine weitere Nutzerin merkt humorvoll an: „Da verhungert niemand.“ Und ein Anderer lässt sie wissen: „Super Bilder. Viel Spaß in New York.“

Eines dürfte sicher sein: Seine Community wird wahrscheinlich noch mehr in Ekstase geraten, wenn sie Massimos, Rebeccas und Heidi Klums Kostüme zu sehen bekommen. Ein wenig müssen sie sich noch gedulden…