Heidi Klum teilt Bild mit Leni – SO hat man ihre Tochter noch nie gesehen

Wow! So haben wir die Tochter von Heidi Klum noch nie gesehen!

Supermodel Heidi Klum überrascht ihre Fans am Abend mit einem ganz besonderen Bild bei Instagram. Darauf zu sehen sind sie und ihre Tochter Leni. Heidi teilt ja öfter mal Schnappschüsse aus ihrem Privatleben. Doch dieses Foto ist von großer Bedeutung für das Model!

Supermodel Heidi Klum. Foto: imago images / Runway Manhattan

Heidi Klum teilt Bild mit Leni

„Ich bin so stolz auf dich“, beginnt Heidis erster Satz m Beitrag, den sie mit ihren Fans teilt. „Und zwar nicht, weil du dich für diesen Weg entschieden hast. Ich weiß, dass, egal welchen Weg du gehen wirst, es dein eigener sein wird“, heißt es weiter.

Das Bild zeigt Heidi und Tochter Leni auf dem Cover der deutschen „Vogue“. Damit hat wohl niemand gerechnet! „Du bist kein Mini-Me“, betont Heidi in dem Beitrag. „Und ich freue mich für dich, dass du jetzt zeigen kannst, wer DU bist.“

Das ist Heidi Klum

1973 in Bergisch Gladbach in NRW geboren

1992 nahm sie an einem Model-Wettbewerb teil - der Startschuss ihrer Karriere

1998 gelang ihr dank der US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ der Durchbruch als Model

Seit 2006 moderiert sie unter anderem die deutsche Show „Germany's Next Topmodel“

Das Top-Model hatte immer viel Wert auf die Privatsphäre ihrer Kinder gelegt. Nie sah man die Gesichter der Sprösslinge in der Öffentlichkeit. Jetzt wissen wir endlich, wie ihre mittlerweile 16-jährige Tochter aussieht. Doch wieso so plötzlich?

Heid Klum teilt Cover-Foto

Der Teenie zeigt sich also ausrechnet auf dem Cover des großen Modemagazins. Steigt Leni nun etwa auch in die Fußstapfen ihrer Model-Mama?

Das verrät Heidi Klum in dem langen Text bei Instagram: „Die 'Vogue' ist der beste Einstieg in die Karriere, von der du träumst. Und auch wenn es mir ein bisschen schwerfällt, dich in diese Welt loszulassen“, so Heidi.

Das sagt wohl alles! Wir werden das hübsche Gesicht des Klum-Sprosses also zukünftig noch viel öfter sehen. (mia)