Heidi Klum verrät Geheimnis über Tochter Leni! DAMIT überrascht das Model alle

Lange hat Heidi Klum ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Doch damit ist nun Schluss – zumindest was die 16-jährige Leni angeht.

Seit ihrem Geburtstag im Mai hat die Tochter von Heidi Klum einen Instagram-Account, zeigte immer mehr von sich. Nun ist sie auch als Model eingestiegen und gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem Cover der deutschen „Vogue“ zu sehen.

Heidi Klum verrät Geheimnis über Tochter Leni

Im Interview mit dem Modemagazin gaben Leni und Heidi Klum auch einen Einblick in ihr Leben – dabei gab es die ein oder andere Überraschung.

2004 wurde Heidi Klum zum ersten Mal Mutter. In New York City brachte sie am 4. Mai Töchterchen Leni zur Welt. Kurz nach Lenis Geburt kam das Model mit Sänger Seal zusammen, der die heute 16-Jährige adoptierte. Helene Boshoven Samuel heiße sie seitdem, kursiert im Internet. Doch das stimmt gar nicht, wie Heidi Klum der „Vogue“ verrät. Der Name ihrer Tochter lautet Leni Olumi Klum. Woher der Name im Netz herkommt, davon hat nicht einmal die Modelmama selbst einen Schimmer.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Mit dem Adoptivvater von Leni und dem leiblichen Vater ihrer anderen drei Kinder Henry, Johan und Lou Sulola ist Heidi Klum mittlerweile nicht mehr zusammen. Vor einem Jahr heiratete sie Tokio Hotel-Mitglied Tom Kaulitz.

Auch mit ihm versteht sich die 16-Jährige. Sogar so gut, dass es unter die Haut geht. Die beiden haben gemeinsam mit Toms Zwillingsbruder Bill ein Freundschaftstattoo. Drei kleine Punkte an der Innenseite ihrer Finger.

Die Beziehung zu Leni und den drei anderen Kindern seiner Heidi ist Tom so wichtig, dass er sie in den Antrag involvierte. „Er hat uns Kinder alle um Erlaubnis gebeten. Wir haben den beiden an Weihnachten Frühstück ans Bett gebracht, er nahm den Ring, und dann wurden wir alle richtig nervös, als Mama einen Moment gezögert hat”, verrät Leni Klum der „Vogue“.

Wir sind schon gespannt, was wir in Zukunft noch über die Tochter von Heidi Klum erfahren werden. (cs)