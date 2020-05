Heidi Klum verstört Fans mit DIESEM Foto: „Kranke Sch****“

Heidi Klum lässt ihre Fans gerne an ihrem Leben teilhaben - mit einer Ausnahme: Was ihre vier Kinder angeht, hält sich das Model bedeckt. Gesichter zeigen ist tabu und auch sonst bekommt man vom Nachwuchs von Heidi Klum nur wenig mit.

Doch jetzt hat Heidi Klum eine Ausnahme gemacht und ein besonderes Foto bei Instagram gepostet. Während sich die meisten Follower der 46-Jährigen freuen, sind andere verstört.

Heidi Klum verstört Follower mit Foto

Aber von vorne: Am 4. Mai 2004 war es so weit, Heidi Klum wurde zum ersten Mal Mutter. Damals kam Töchterchen Leni in New York zur Welt. Am Dienstag feierte Leni, die seit wenigen Monaten einen eigenen Instagram-Account hat, ihren 16. Geburtstag.

Das nahm Heidi Klum zum Anlass, um in den alten Bildern zu kramen und eines davon bei Social Media zu posten. Überraschend: Sogar Lenis Gesicht ist darauf zu erkennen.

Heidi Klum gratuliert Leni zum 16. Geburtstag

Zu sehen sind das Model und ihre Tochter, die auf dem Bild im Kindergartenalter ist. Frech streckt das Mädchen die Zunge heraus, posiert im Badezimmer. Heidi Klum steht hinter ihr, hält einen mit Glitzersteinen besetzten BH an den Oberkörper ihrer Tochter.

Darunter schreibt die GNTM-Jurorin: „Happy 16 sweet Leni. Meine nette, liebe, schlaue, lustige, wunderschöne Leni. ich bin stolz darauf, deine Mutter zu sein.“ Neben einem Kommentar des Teenagers („ich liebe dich, Mama“) finden sich zahlreiche Geburtstagswünsche für Leni.

Follower sind entsetzt

Doch es gibt auch äußerst kritische Stimmen, die das Bild nicht gut finden.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Das ist das komischste, das ich je gesehen habe.

Was soll der BH an dem Kind?

Das ist seltsam.

Das schlimmste ist es, so ein Bild ins Internet zu stellen und es für Pädophile frei zugänglich zu machen

Genau. Vor allem wenn man über Celebrities liest und die ganze kranke Scheiße.

Leni Klum postet weiteres Bild

Eine andere Nutzerin nimmt Heidi Klum in Schutz. Sie schreibt: „Das war auch meine erste Reaktion. Aber sie ist deutsch und in der EU gehen wir anders um mit diesen Dingen. Dahinter steckt keine böse Intention, man macht nur Dinge und findet sie lustig.“

Auch Leni Klum selbst postete zu ihrem Geburtstag ein Bild aus der Vergangenheit. Darauf lächelt die Tochter von Formel-1-Manager Flavio Briatore glücklich in die Kamera. Das Foto wurde etwa zur selben Zeit aufgenommen wie das, das ihre Mutter postete. (cs)