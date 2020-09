Heidi Klum: DAS passiert nach den legendären Halloween-Partys – „Mein Mann wäre fast ohnmächtig geworden“

am 26.09.2020 um 13:10

Heidi Klum ist vor allem in Hollywood für ihre legendären Halloween-Partys bekannt. In den USA bezeichnet man sie sogar als „Queen of Halloween“. Doch dieses Jahr ist wegen des Coronavirus' alles anders. Diesen Oktober muss Heidi Klum zum ersten Mal seit 20 Jahren ihre beliebte Party ausfallen lassen.

Trotzdem oder gerade deshalb erinnert sich Heidi Klum gerne an die vergangenen Jahre zurück und überrascht uns dieses Mal zwar nicht mit einem aufregenden Kostüm, sondern mit Insider-Informationen über ihre Kult-Partys.

Heidi Klum: Niemand feiert Halloween so krass wie sie

Niemand trägt so extravagante Halloween-Kostüme wie Heidi Klum. Die 47-Jährige liebt es, sich zu verkleiden und für zumindest eine Nacht in eine ganz andere Rolle schlüpfen zu können.

Unvergessen bleiben die Bilder ihrer vergangenen Kostüme: Im Jahr 2019 ist die GNTM-Chefin als ekelhafter Cyborg-Alien aufgetreten und im Jahr 2015 hat sie zahlreichen Männern den Kopf verdreht, als sie als Comicfigur Jessica Rabbit zur Party gekommen ist.

Heidi Klum im Jahr 2019 als gruseliger Cyborg-Alien. Foto: picture alliance/dpa

Heidi Klum: Ihre verrücktesten Halloween-Kostüme

Hindu-Göttin Kali (2008)

Schimpanse (2011)

Alte Dame (2013)

Jessica Rabbit (2015)

Werwolf (2017)

Prinzessin Fiona aus „Shrek“ (2018)

Cyborg-Alien (2019)

DIESES Kostüm war für Ehemann Tom eine Qual

Doch was nach einer Menge Spaß aussieht, bedeutet für das Supermodel auch ziemlich viel Arbeit. Die Anproben der Kostüme gehen oft über mehrere Tage. Schließlich muss alles perfekt sein für den großen Auftritt. Doch auch körperlich werden die Kostüme von Heidi Klum immer wieder zu einer Herausforderung.

Im Interview mit „Access“ gesteht die Blondine, dass „jedes Mal, wenn du viele Prothesen trägst, weil die super schwer sind und es heiß darunter wird“, das Kostüm zu einer Qual werden könne. Im Jahr 2018 hat sich Heidi Klum gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz als Shrek und Fiona aus dem Animationsfilm „Shrek“ verkleidet. „Mein Mann wäre fast ohnmächtig geworden“, verrät sie über das schwere Oger-Kostüm.

Im Jahr 2018 haben sich Tom Kaulitz und Heidi Klum als Filmfiguren Shrek und Fiona verkleidet. Foto: imago images

Heidi Klum: Ihr Kostüm muss sie sich von der Haut reißen

Die beiden haben es irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten unter den schweren Prothesen und sind tatsächlich noch vor ihren Gästen nach Hause gegangen. „Normalerweise bin ich die Letzte dort, aber in dieser Nacht war es schwierig“, so Heidi Klum über ihre Halloween-Party 2018.

Denn der wahre Kampf mit dem Kostüm beginnt erst, wenn Heidi Klum wieder zu Hause ist. „Es dauert zwei Stunden im Nachhinein, um alles abzunehmen. Du denkst: 'Ohja, ich nehme nur eine Dusche und dann ist alles weg', aber nein“, erklärt Heidi Klum über den Vorgang, der nach ihren Halloween-Partys folgt. Mit einem Spachtel müsse man Stück für Stück die Prothese von der Haut reißen, was ziemlich schmerzhaft werden kann.

Auch bei Halloween-Kostümen gilt offenbar: Wer schön sein will, muss leiden.