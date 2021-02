Heidi Klum: Intimes Geständnis – DAS macht sie mit ihrem Schwager

Mit dem Schwager im Ehebett...

Topmodel Heidi Klum geizt wahrlich nicht mit ihren Reizen. Regelmäßig veröffentlicht sie freizügige Fotos von sich auf ihrem Instagramprofil.

Jetzt gab Heidi Klum ein intimes Interview und verriet ein Geheimnis, mit dem die Fans sicher nicht gerechnet hätten. Es hat etwas mit ihrem Schwager Bill kaulitz zu tun.

Die Brüder Bill (links) und Tom Kaulitz und Heidi Klum. Foto: IMAGO / Future Image

Heidi Klum über ihren Schwager: „Bill und ich kuscheln auch ein bisschen“

Die Fans von Heidi Klum wissen längst, wie das Schlafzimmer der GNTM-Chefin aussieht. Und auch das Badezimmer der 47-Jährigen kennen die Instagram-Follower bereits, denn neben vielen Knutsch-Fotos findet man auch ein Dusch-Video von Tom Kaulitz und seiner Ehefrau.

Im Gespräch mit dem ProSieben-Magazin „red“ plaudert Heidi Klum ebenfalls aus dem Nähkästchen. Doch so ganz wohl scheint sie sich mit diesem Einblick in ihr Privatleben nicht zu fühlen. Denn: Plötzlich stammelt das Supermodel vor sich hin.

„Wir haben ein riesengroßes Bett ... Meistens... Na gut, Bill und ich kuscheln auch ein bisschen, aber Tom, ja ... kommt dann auch dazu, und dann ja...“, versucht Heidi Klum die Situation in ihrem Schlafzimmer zu erklären.

Bill Kaulitz und seine Schwägerin Heidi Klum tauschen offenbar gerne Zärtlichkeiten aus. Foto: picture alliance/dpa, imago images

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Bill Kaulitz im Klum-Ehebett2

So, so... Es kann also durchaus vorkommen, dass Bill Kaulitz im Ehebett seines Bruders liegt. Dass sich der „Tokio Hotel“-Frontmann und Heidi Klum bestens verstehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch, dass es zwischen den beiden SO intim werden kann, hätten die Fans wohl nicht gedacht.

Auch vor Bill zeigt sich die Laufstegschönheit gerne mal oben ohne. Mehr dazu hier >>>

Die Zwillingsbrüder Tom und Bill Kaulitz wurden am 1. September 1989 geboren. Foto: picture alliance/dpa

Heidi Klum macht intimes Geständnis – Ehemann Tom wechselt sofort das Thema

Während des Interviews sind Tom und Bill Kaulitz übrigens auch anwesend. Der 31-jährige Bill kann sich bei der Erklärungsnot seiner Schwägerin kaum noch halten vor Lachen.

Sein Bruder Tom lenkt schließlich ab: „Wir haben vor allem ein großes Zimmer, wo wir uns immer treffen zum Essen den ganzen Tag. Und da wird gekocht und da hängen auch unsere Klamotten drin und die stinken immer alle.“ Ob das die Situation so viel besser gemacht hat?

Erst kürzlich bewies Heidi Klum, wie viel Spaß sie mit den Kaulitz-Brüdern hat.