Heidi Klum: So hast du das Model noch nie gesehen – krasses Video aufgetaucht

Bei Heidi Klum liegen die Nerven blank. Im Netz teilt die Blondine ein krasses Video von sich, das zeigen soll, wie es ihr gerade geht.

Wie der Rest der Welt verfolgt Heidi Klum die US-Wahl. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden scheint dem Model sehr nahe zu gehen.

Heidi Klum im Zigaretten-Wahn: DAS ist der Grund

So haben wir Heidi Klum noch nie gesehen. Völlig fertig mit den Nerven zeigt sich die GNTM-Chefin am Mittwochabend bei Instagram. Es ist ein kurzer Clip, der zeigt, wie sehr das Model aus Bergisch Gladbach mitfiebert.

In ihren Fingern hält Heidi Klum circa acht Zigaretten, an denen sie am liebsten gleichzeitig ziehen würde. Hinter ihr ist die Übertragung der US-Wahl im Fernsehen zu sehen.

Donald Trump und Joe Biden kämpfen um die Präsidentschaft in den USA. Foto: picture alliance/dpa

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Heidi Klum warnt Follower: „Rauchen tötet“

Zu dem kurzen Video schreibt Heidi Klum: „So warte ich auf die Ergebnisse.“ Doch die 47-Jährige ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und hat sich wohl nur einen kleinen Spaß erlauben wollen. Denn am Ende fügt sie die Hashtags „Nicht Rauchen“ und „Rauchen tötet“ hinzu.

Heidi Klum befindet sich derzeit in Berlin, um die neue Staffel von „Germany's next Topmodel“ vorzubereiten. Doch ihr Herz schlägt weiterhin für ihre Wahlheimat in den USA.

Heidi Klum ist seit dem Jahr 2008 US-amerikanische Staatsbürgerin. Foto: imago images

Seit 12 Jahren besitzt Heidi Klum die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Themen wie die Corona-Pandemie, welche die USA besonders schwer getroffen hat, oder die aktuelle US-Wahl liegen ihr am Herzen. Ihre Reichweite im Netz nutzt sie daher immer wieder dazu, derartig wichtige Botschaften zu teilen.

Doch nicht immer kommt die Meinung der Model-Mama gut an.