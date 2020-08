Heidi Klum: Wildes Umstyling – sie sieht jetzt aus wie...

Heidi Klum zeigt sich in ungewohntem Look.

Dieses Bild ist wirklich wild. Heidi Klum dreht gerade in den USA für „America's got Talent“, das amerikanische Pendant zu „Das Supertalent“.

Und der neue Look von Heidi Klum ist wirklich wild. Komplett im Leoparden-Look gehüllt, teilte Heidi Klum gleich mehrere Bilder bei Instagram.

Heidi Klum: Wilder Look bei „America's got Talent“

Doch irgendwas fällt doch auf diesen Bildern aus. Wem sieht die GNTM-Chefin auf diesen Fotos nur ähnlich. Mal überlegen. Die Haare sind gelockt, hängen wild von ihrem Kopf herab, dazu dieser Blick in die Kamera.

-----------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Gitarrist der Band Tokio Hotel Tom Kaulitz

-----------------------------

Heidi Klum im Löwen-Look. Foto: heidiklum/Instagram und Imago Images

Richtig, Heidi Klum sieht aus wie der König der Tiere. Wie ein Löwe. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Vermutlich soll ihr Look auch an einen Löwen erinnern. Ihren Fans jedenfalls gefällt der animalische Look. Mehrere Tausend Follower likten die Bilder bei Instagram.

Heidi Klum stellt Kommentar-Funktion ab

Kommentare konnten die Heidi-Klum-Fans jedoch nicht bei Instagram hinterlassen. Heidi hat die Funktion einfach ausgestellt.

-----------------------------

Warum ist unklar. Vielleicht brauchte die Modelmama auch nur etwas Zeit für sich. Schließlich ist in letzter Zeit immer häufiger Mode-Kollege Thomas Hayo zu Gast. Am Mittwochabend schaute der mit Heidi und Ehemann Tom Kaulitz das Halbfinale der Bayern. Der Löwen-Look scheint den Münchnern also schon einmal Glück gebracht zu haben.

Ob Heidi Klum den Look auch in der neuen Staffel von „Germany's next Topmodel“ 2021 trägt? Schließlich wird es dort wohl einige Veränderungen geben.