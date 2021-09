Heidi Klum super stolz – jetzt macht die Model-Mama DIESES Mega-Geheimnis öffentlich

Heidi Klum ist es gewohnt permanent in der Öffentlichkeit zu stehen. Als Model Mama hilft Heidi Klum dem Nachwuchs bei GNTM in ihre Fußstapfen zu treten.

Eine, die es ganz ohne Casting-Show schon im zarten Alter von 16 Jahren auf die ganz großen Laufstege geschafft hat, ist Heidis Tochter Leni Klum. Die 16-Jährige ist gerade dabei als internationales Model durchzustarten – währenddessen platzt Mama Heidi fast vor Stolz.

Ein Ereignis im Leben ihrer Tochter hat es Heidi ganz besonders angetan, jetzt kann sie es auch endlich mit dem Rest der Welt teilen.

Heidi Klum sucht bei „Germanys next Topmodel” Nachwuchsmodels. Foto: IMAGO / Runway Manhattan

Heidi Klum ganz gerührt: „Für sie und für mich ist damit ein Traum wahr geworden“

Auf diesen Moment hat Heidi Klum monatelang gewartet. Ende August war es endlich so weit: Ihre Tochter Leni Klum lief für die italienische Luxusmarke Dolce & Gabbana in Venedig über den Laufsteg. Auf einen Modeljob wie diesem müssen Newcomer jahrelang hinarbeiten, doch wenn deine Mama Heidi Klum ist, kann einem das so einige Türen öffnen.

Heidi Klum hat selbst immer davon geträumt, eines Tages für eine Haute Couture-Modenschau laufen zu dürfen, wie sie gegenüber „Entertainment Tonight“ verriet: „Für sie und für mich ist damit ein Traum wahr geworden. Ich wollte schon immer diese Art von Dingen machen. Das ist echte High Fashion, es war eine Haute Couture Show in Venedig. Es hätte nicht schöner sein können.“

Verständlich also, dass die 48-Jährige jeden Schritt ihrer Tochter dabei mit der Kamera festhielt und im Anschluss bei Instagram veröffentlichte.

Heidi Klum: Mitten in Lenis Modenschau – „Ich hatte eine Träne im Auge“

Schließlich hat Heidi Klum sich lange genug deshalb auf die Zunge beißen müssen. „Es war so schwer, in den letzten Wochen nichts zu sagen. Sie wurde schon vor einer Weile gebucht und als Mutter möchte man natürlich überall mit seinem Kind angeben, wenn es einen solchen Job bekommt“, gab das Supermodel zu.

Als sie dann Leni auf dem Laufsteg in Venedig sah, überkamen Heidi plötzlich die Emotionen: „Ich hatte eine Träne im Auge. Natürlich wird man emotional. Ich meine, ich wusste, dass sie es schafft, aber trotzdem sitzt man als Mutter immer da und macht sich Sorgen.“

Wer den Klums in Deutschland Konkurrent macht, erfährst du hier.