Heidi Klum: Intimes Geständnis von Tochter Leni – „Fand meine Mutter nicht so toll“

Zwischen Müttern und ihren Töchtern herrscht oft ein sehr inniges Verhältnis. Das ist wohl auch zwischen Heidi Klum und ihrer Tochter Leni nicht anders.

Lange hielt Heidi Klum ihre mittlerweile 16-jährige Tochter aus der Öffentlichkeit heraus. Doch damit ist nun Schluss. In diesem Monat zieren Heidi Klum und Leni das Cover der deutschen „Vogue“. Und gaben dem Modemagazin dazu ein langes und sehr offenes Interview.

Heidi Klum: Bei DIESEM Plan von Tochter Leni musste sie einschreiten

Darin kamen auch Themen zur Sprache, bei denen die meisten Eltern wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. So verriet Leni einen irren Plan, den Mama Heidi aber wohl gerade noch vereiteln konnte.

--------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Sie hat vier Kinder: Leni, Johann, Henry und Lou

Auf Instagram hat das Topmodel 7.8 Millionen Abonnenten

--------------------

„Mein Freund und ich wollten uns beide im Mund tätowieren lassen. Die Idee fand meine Mutter nicht so toll“, erzählt Leni. Das kann man wohl verstehen. Doch auch abseits der „Keine Tattoos im Mund“-Regel geht es im Hause Klum streng zu.

----------------

Weitere News von Heidi Klum:

Heidi Klum knipst Tom Kaulitz nackt in der Badewanne – der scheint nichts zu bemerken

Als Stefanie Giesinger die GNTM-Chefin trifft, bekommt sie Panik – der Grund macht traurig

Heidi Klum filmt sich im Bett: Was ist das für ein Geräusch?

-----------------

Keine Drogen im Hause Klum

„Als Mutter überlege ich mir gut, welche Schlachten ich kämpfen möchte, und ich flippe nicht wegen ein paar selbstgefärbter Haare oder eines Boyfriends aus. Bei Drogen gibt es dagegen null Toleranz in meinem Haus. Manchmal höre ich von meinen Kindern, dass jemand aus der Klasse in Rehab ist. Sie sind doch noch so jung, aber in L.A. kann man sehr schnell erwachsen werden, wenn man nicht aufpasst“, so Heidi Klum im Interview mit der „Vogue“.

Zuletzt zeigte sich Heidi Klum sexy in der eigenen Badewanne. Doch was hat sie da an?